В Верхней Пышме огонь уничтожил сотни зданий

08 мая 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Верхней пышме сгорело 228 зданий (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Верхней Пышме (Свердловская область) огонь уничтожил 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек в СНТ «Сити», «Рябинушка», «Ветеран», «Черемушки», «Меркурий» и «Луч». Сейчас на территории действуют пять пожаров на площади 4030 га, сообщили в соцсетях. «В Верхней Пышме сгорели 78 садовых дома и 150 хозпостроек в СНТ „Сити“, „Рябинушка“, „Ветеран“, „Черемушки“, „Меркурий“, „Луч“. На территории сейчас действуют пять пожаров на площади 4030 га, локализован один пожар на площади 55 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Также ликвидировано два крупных пожара на площади 6204 га. Из деревни Верхотурка из-за приближения пожара спасатели эвакуировали 22 человека, добавили в telegram-канале. Тушением огня в Верхней Пышме занимаются 234 человека, 45 единиц техники и вертолет Ми-8. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и отправил запрос в администрацию Верхней Пышмы. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее сообщалось, что в Ивделе загорелась исправительная колония №62. Там отбывают наказание около 300 осужденных. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.

В Верхней Пышме (Свердловская область) огонь уничтожил 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек в СНТ «Сити», «Рябинушка», «Ветеран», «Черемушки», «Меркурий» и «Луч». Сейчас на территории действуют пять пожаров на площади 4030 га, сообщили в соцсетях. «В Верхней Пышме сгорели 78 садовых дома и 150 хозпостроек в СНТ „Сити“, „Рябинушка“, „Ветеран“, „Черемушки“, „Меркурий“, „Луч“. На территории сейчас действуют пять пожаров на площади 4030 га, локализован один пожар на площади 55 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Также ликвидировано два крупных пожара на площади 6204 га. Из деревни Верхотурка из-за приближения пожара спасатели эвакуировали 22 человека, добавили в telegram-канале. Тушением огня в Верхней Пышме занимаются 234 человека, 45 единиц техники и вертолет Ми-8. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и отправил запрос в администрацию Верхней Пышмы. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее сообщалось, что в Ивделе загорелась исправительная колония №62. Там отбывают наказание около 300 осужденных. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.