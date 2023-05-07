07 мая 2023

В Верхней Пышме огонь уничтожил сотни зданий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, чп, тушение огня, пожарный
В Верхней пышме сгорело 228 зданий (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Верхней Пышме (Свердловская область) огонь уничтожил 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек в СНТ «Сити», «Рябинушка», «Ветеран», «Черемушки», «Меркурий» и «Луч». Сейчас на территории действуют пять пожаров на площади 4030 га, сообщили в соцсетях.

«В Верхней Пышме сгорели 78 садовых дома и 150 хозпостроек в СНТ „Сити“, „Рябинушка“, „Ветеран“, „Черемушки“, „Меркурий“, „Луч“. На территории сейчас действуют пять пожаров на площади 4030 га, локализован один пожар на площади 55 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Также ликвидировано два крупных пожара на площади 6204 га.

Из деревни Верхотурка из-за приближения пожара спасатели эвакуировали 22 человека, добавили в telegram-канале. Тушением огня в Верхней Пышме занимаются 234 человека, 45 единиц техники и вертолет Ми-8.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и отправил запрос в администрацию Верхней Пышмы. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Ранее сообщалось, что в Ивделе загорелась исправительная колония №62. Там отбывают наказание около 300 осужденных. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) огонь уничтожил 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек в СНТ «Сити», «Рябинушка», «Ветеран», «Черемушки», «Меркурий» и «Луч». Сейчас на территории действуют пять пожаров на площади 4030 га, сообщили в соцсетях. «В Верхней Пышме сгорели 78 садовых дома и 150 хозпостроек в СНТ „Сити“, „Рябинушка“, „Ветеран“, „Черемушки“, „Меркурий“, „Луч“. На территории сейчас действуют пять пожаров на площади 4030 га, локализован один пожар на площади 55 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Также ликвидировано два крупных пожара на площади 6204 га. Из деревни Верхотурка из-за приближения пожара спасатели эвакуировали 22 человека, добавили в telegram-канале. Тушением огня в Верхней Пышме занимаются 234 человека, 45 единиц техники и вертолет Ми-8. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области и отправил запрос в администрацию Верхней Пышмы. Ответы на момент публикации новости не поступили. Ранее сообщалось, что в Ивделе загорелась исправительная колония №62. Там отбывают наказание около 300 осужденных. URA.RU ведет прямую трансляцию по ситуации с пожарами в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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