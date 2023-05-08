Курганский художник с помощью чайника спас соседей от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М. Чаусово. Последствия пожара. Курган
Огонь остановился в четырех метрах от участка курганского художника Юрия Прожоги Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганский художник Юрий Прожога потушил начинающийся пожар на соседнем участке в районе Малое Чаусово с помощью чайника. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«С утра по окрестностям ходили пожарные и работала спецтехника, особенно поливали те участки, где был большой дым. На соседской даче был открытый огонь от головешки и я залил его водой из чайника», — рассказал Прожога.

Дизайнер отметил, что огонь подобрался совсем близко к участку. Дачные кооперативы ближе к Тоболу сохранились полностью, а от некоторых в районе не осталось почти ничего.

Ранее URA.RU писало, что курганцы после масштабных пожаров возвращаются к своим домам. Они разбирают завалы и спасают домашних животных. В Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский художник Юрий Прожога потушил начинающийся пожар на соседнем участке в районе Малое Чаусово с помощью чайника. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «С утра по окрестностям ходили пожарные и работала спецтехника, особенно поливали те участки, где был большой дым. На соседской даче был открытый огонь от головешки и я залил его водой из чайника», — рассказал Прожога. Дизайнер отметил, что огонь подобрался совсем близко к участку. Дачные кооперативы ближе к Тоболу сохранились полностью, а от некоторых в районе не осталось почти ничего. Ранее URA.RU писало, что курганцы после масштабных пожаров возвращаются к своим домам. Они разбирают завалы и спасают домашних животных. В Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...