Курганский художник с помощью чайника спас соседей от пожара

Огонь остановился в четырех метрах от участка курганского художника Юрия Прожоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганский художник Юрий Прожога потушил начинающийся пожар на соседнем участке в районе Малое Чаусово с помощью чайника. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«С утра по окрестностям ходили пожарные и работала спецтехника, особенно поливали те участки, где был большой дым. На соседской даче был открытый огонь от головешки и я залил его водой из чайника», — рассказал Прожога.

Дизайнер отметил, что огонь подобрался совсем близко к участку. Дачные кооперативы ближе к Тоболу сохранились полностью, а от некоторых в районе не осталось почти ничего.

Ранее URA.RU писало, что курганцы после масштабных пожаров возвращаются к своим домам. Они разбирают завалы и спасают домашних животных. В Курганской области огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений.