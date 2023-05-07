07 мая 2023

Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев на совещании по пожарам предложил платить 100 тысяч рублей за информацию о поджогах Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов». Об этом он заявил на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым.

«Евгений Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей тем, кто сообщит квалифицированные и проверенные сведения о фактах поджогов», — передает «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на Куйвашева. Совещание с федеральным министром прошло 8 мая.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе. Там же Куйвашев предложил поощрять добровольцев, которые помогают тушить пожары. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов». Об этом он заявил на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым. «Евгений Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей тем, кто сообщит квалифицированные и проверенные сведения о фактах поджогов», — передает «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на Куйвашева. Совещание с федеральным министром прошло 8 мая. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе. Там же Куйвашев предложил поощрять добровольцев, которые помогают тушить пожары. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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