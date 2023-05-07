Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей за информацию о поджогах

08 мая 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Куйвашев на совещании по пожарам предложил платить 100 тысяч рублей за информацию о поджогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов». Об этом он заявил на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым. «Евгений Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей тем, кто сообщит квалифицированные и проверенные сведения о фактах поджогов», — передает «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на Куйвашева. Совещание с федеральным министром прошло 8 мая. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе. Там же Куйвашев предложил поощрять добровольцев, которые помогают тушить пожары. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов». Об этом он заявил на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым. «Евгений Куйвашев предложил выплачивать до 100 тысяч рублей тем, кто сообщит квалифицированные и проверенные сведения о фактах поджогов», — передает «4-й канал» в Telegram, ссылаясь на Куйвашева. Совещание с федеральным министром прошло 8 мая. Ранее сообщалось, что в Екатеринбург прилетел глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он провел совещание по пожарам в регионе. Там же Куйвашев предложил поощрять добровольцев, которые помогают тушить пожары. Всю актуальную информацию о ситуации в регионе URA.RU передает в онлайн-трансляции.