Пресс-секретарь Эрдогана: Украина проиграет в конфликте с Россией

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Конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями, считает Ибрагим Калин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

«Я уверен, что конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями», — сказал Ибрагим Калин в интервью турецкому телеканалу Habertürk TV. Он также отметил, что России уже удалось «успешно обойти санкции» и удержать оборону своих новых территорий.

Россия и Турция неоднократно обсуждали ситуацию на Украине. Эрдоган, в свою очередь, предлагал провести между сторонами конфликта мирные переговоры.

Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан также выступал с мнением, что затягивание контрнаступления Украины приведет к победе РФ. А кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что Украина не способна одержать победу в конфликте без прямого участия в нем НАТО.

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Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Я уверен, что конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями», — сказал Ибрагим Калин в интервью турецкому телеканалу Habertürk TV. Он также отметил, что России уже удалось «успешно обойти санкции» и удержать оборону своих новых территорий. Россия и Турция неоднократно обсуждали ситуацию на Украине. Эрдоган, в свою очередь, предлагал провести между сторонами конфликта мирные переговоры. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан также выступал с мнением, что затягивание контрнаступления Украины приведет к победе РФ. А кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что Украина не способна одержать победу в конфликте без прямого участия в нем НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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