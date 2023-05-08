Пресс-секретарь Эрдогана: Украина проиграет в конфликте с Россией

08 мая 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями, считает Ибрагим Калин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Я уверен, что конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями», — сказал Ибрагим Калин в интервью турецкому телеканалу Habertürk TV . Он также отметил, что России уже удалось «успешно обойти санкции» и удержать оборону своих новых территорий. Россия и Турция неоднократно обсуждали ситуацию на Украине. Эрдоган, в свою очередь, предлагал провести между сторонами конфликта мирные переговоры. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан также выступал с мнением, что затягивание контрнаступления Украины приведет к победе РФ. А кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что Украина не способна одержать победу в конфликте без прямого участия в нем НАТО.

Украина проиграет в конфликте с Россией и не сможет взять под контроль территории Донбасса. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. «Я уверен, что конфликт не закончится для Украины какими-либо территориальными приобретениями», — сказал Ибрагим Калин в интервью турецкому телеканалу Habertürk TV. Он также отметил, что России уже удалось «успешно обойти санкции» и удержать оборону своих новых территорий. Россия и Турция неоднократно обсуждали ситуацию на Украине. Эрдоган, в свою очередь, предлагал провести между сторонами конфликта мирные переговоры. Бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан также выступал с мнением, что затягивание контрнаступления Украины приведет к победе РФ. А кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что Украина не способна одержать победу в конфликте без прямого участия в нем НАТО.