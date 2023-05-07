07 мая 2023
06 мая 2023

В ЯНАО закрыли автодорогу между двумя поселками

Автодорогу между поселками Уренгой и Тазовский закрыли из-за сильного ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Движение ограничено из-за ураганного ветра Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение по автодороге Коротчаево — Тазовский от поселка Уренгой до поселка Тазовский из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на автомобильной дороге Коротчаево-Тазовский, от пос. Уренгой по направлению в пос. Тазовский», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.

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В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение по автодороге Коротчаево — Тазовский от поселка Уренгой до поселка Тазовский из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции региона. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на автомобильной дороге Коротчаево-Тазовский, от пос. Уренгой по направлению в пос. Тазовский», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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