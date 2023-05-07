В ЯНАО закрыли автодорогу между двумя поселками

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение по автодороге Коротчаево — Тазовский от поселка Уренгой до поселка Тазовский из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции региона.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на автомобильной дороге Коротчаево-Тазовский, от пос. Уренгой по направлению в пос. Тазовский», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.