В ЯНАО закрыли автодорогу между двумя поселками

Автодорогу между поселками Уренгой и Тазовский закрыли из-за сильного ветра

08 мая 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Движение ограничено из-за ураганного ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение по автодороге Коротчаево — Тазовский от поселка Уренгой до поселка Тазовский из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции региона. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на автомобильной дороге Коротчаево-Тазовский, от пос. Уренгой по направлению в пос. Тазовский», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили движение по автодороге Коротчаево — Тазовский от поселка Уренгой до поселка Тазовский из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госавтоинспекции региона. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на автомобильной дороге Коротчаево-Тазовский, от пос. Уренгой по направлению в пос. Тазовский», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Утром 8 мая была закрыта автодорога Надым — Салехард. Также закрыта подъездная дорога к селу Аксарка.