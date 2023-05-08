В Кургане 9 мая будет пасмурно и ветрено

В Кургане 9 мая ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам синоптиков, максимальная температура днем составит 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Курганском ЦГМС.
«Прогноз погоды по Курганской области. Температура днем 9 мая: +11, +16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с», — говорится на сайте гидрометцентра.
Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Винштейн раскрыл, когда в регион придут дожди. По его прогнозу, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая. В целом он отметил, что в мае будет дефицит влаги. Также сообщалось, что в Курганскую область придут заморозки. Они ожидаются с 9 по 12 мая.
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