08 мая 2023

В Кургане 9 мая будет пасмурно и ветрено

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, горсад, 9 мая, праздник победы
В Кургане на 9 мая ожидается пасмурная погода Фото:

В Кургане 9 мая ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам синоптиков, максимальная температура днем составит 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Курганском ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. Температура днем 9 мая: +11, +16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с», — говорится на сайте гидрометцентра.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Винштейн раскрыл, когда в регион придут дожди. По его прогнозу, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая. В целом он отметил, что в мае будет дефицит влаги. Также сообщалось, что в Курганскую область придут заморозки. Они ожидаются с 9 по 12 мая.

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В Кургане 9 мая ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам синоптиков, максимальная температура днем составит 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Курганском ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. Температура днем 9 мая: +11, +16 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с», — говорится на сайте гидрометцентра. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Винштейн раскрыл, когда в регион придут дожди. По его прогнозу, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая. В целом он отметил, что в мае будет дефицит влаги. Также сообщалось, что в Курганскую область придут заморозки. Они ожидаются с 9 по 12 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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