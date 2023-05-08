В районе ЯНАО сотрудники ГИБДД перекрывают автодороги

В Пуровском районе из-за непогоды сотрудники ГИБДД перекрыли автодороги

На дороге ограничена видимость из-за метели и ветра Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пуровском районе (ЯНАО) из-за метели и сильного ветра сотрудники Госавтоинспекции перекрыли часть автодороги Сургут-Салехард и ограничили движение в направлении поселка Пурпе. Об этом сообщили в ГИБДД.

«В Пуровском районе автоинспекторы ограничили движение на автомобильной дороге Сургут-Салехард (от 557 до 673 км). Также ограничено движение в направлении Пурпе», — говорится в официальном telegram-канале Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся метелью и сильным ветром, окружная ГИБДД закрыла выезд из Нового Уренгоя на загородную автодорогу до Надыма. Позднее введено ограничение на дороге между поселками Уренгой и Тазовский.