08 мая 2023

Axios: Байдена пытаются посадить на диету из-за предстоящих выборов президента США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден активно употребляет углеводы, пишет Axios Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Окружение президента США Джо Байдена пытается поддержать его здоровье с помощью диеты в преддверии выборов на пост лидера Белого дома. Об этом сообщили американский портал. Уточняется, что Байден активно употребляет углеводы и игнорирует клетчатку и рыбу, чем вызывает недовольство его родственников.

«Борьба за питание столкнула Джо Байдена, который предпочитает углеводы зелени, с первой леди Джилл Байден, которая подталкивает главнокомандующего есть больше рыбы и овощей, нравится они ему или нет», — пишет издание Axios. Уточняется, что столь пристальное внимание к диете Байдена связана с поддержанием его здоровья в преддверии выборов американского президента.

Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Байден заявил, что его главным преимуществом перед другими кандидатами в том, что он обладает большим опытом. Эксперты считают, что его шансы на победу зависят от ситуации на Украине и действий бывшего президента США Дональда Трампа, который решил составить конкуренцию Байдену в этих выборах.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружение президента США Джо Байдена пытается поддержать его здоровье с помощью диеты в преддверии выборов на пост лидера Белого дома. Об этом сообщили американский портал. Уточняется, что Байден активно употребляет углеводы и игнорирует клетчатку и рыбу, чем вызывает недовольство его родственников. «Борьба за питание столкнула Джо Байдена, который предпочитает углеводы зелени, с первой леди Джилл Байден, которая подталкивает главнокомандующего есть больше рыбы и овощей, нравится они ему или нет», — пишет издание Axios. Уточняется, что столь пристальное внимание к диете Байдена связана с поддержанием его здоровья в преддверии выборов американского президента. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Байден заявил, что его главным преимуществом перед другими кандидатами в том, что он обладает большим опытом. Эксперты считают, что его шансы на победу зависят от ситуации на Украине и действий бывшего президента США Дональда Трампа, который решил составить конкуренцию Байдену в этих выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...