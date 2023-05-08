Axios: Байдена пытаются посадить на диету из-за предстоящих выборов президента США

09 мая 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден активно употребляет углеводы, пишет Axios Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Окружение президента США Джо Байдена пытается поддержать его здоровье с помощью диеты в преддверии выборов на пост лидера Белого дома. Об этом сообщили американский портал. Уточняется, что Байден активно употребляет углеводы и игнорирует клетчатку и рыбу, чем вызывает недовольство его родственников. «Борьба за питание столкнула Джо Байдена, который предпочитает углеводы зелени, с первой леди Джилл Байден, которая подталкивает главнокомандующего есть больше рыбы и овощей, нравится они ему или нет», — пишет издание Axios. Уточняется, что столь пристальное внимание к диете Байдена связана с поддержанием его здоровья в преддверии выборов американского президента. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Байден заявил, что его главным преимуществом перед другими кандидатами в том, что он обладает большим опытом. Эксперты считают, что его шансы на победу зависят от ситуации на Украине и действий бывшего президента США Дональда Трампа, который решил составить конкуренцию Байдену в этих выборах.

Окружение президента США Джо Байдена пытается поддержать его здоровье с помощью диеты в преддверии выборов на пост лидера Белого дома. Об этом сообщили американский портал. Уточняется, что Байден активно употребляет углеводы и игнорирует клетчатку и рыбу, чем вызывает недовольство его родственников. «Борьба за питание столкнула Джо Байдена, который предпочитает углеводы зелени, с первой леди Джилл Байден, которая подталкивает главнокомандующего есть больше рыбы и овощей, нравится они ему или нет», — пишет издание Axios. Уточняется, что столь пристальное внимание к диете Байдена связана с поддержанием его здоровья в преддверии выборов американского президента. Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Байден заявил, что его главным преимуществом перед другими кандидатами в том, что он обладает большим опытом. Эксперты считают, что его шансы на победу зависят от ситуации на Украине и действий бывшего президента США Дональда Трампа, который решил составить конкуренцию Байдену в этих выборах.