В Свердловской области нужна помощь добровольцев

В ряде округов Свердловской области нужна помощь добровольцев для тушения лесных пожаров

Волонтеры играют важную роль в борьбе с лесными пожарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В ряде городских округов Свердловской области требуется помощь волонтеров в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой. Объявления с обращениями к добровольцам появились в соцсетях Ревды, Режа, Березовского и Дегтярска.

«Ждем добровольцев 9 мая в 10:00 на Козырихе, сбор на поляне. На Динамитке, там будет ждать пожарная машина 102-й пожарной части, спасатели вас направят. На Ледянке, доехать до Новомариинской плотины. Везде желательны проходимые машины и емкости для воды», — сообщили на странице «Ревда-инфо» соцсети «Вконтакте».

«Завтра нужна будет помощь в поселке Первомайский, понадобится порядка 50-ти человек. Прошу откликнуться режевских мужчин и приехать в 9:00 к промзоне. На КПП автомобили пропустят на территорию поселка, нужно сообщить, что вы добровольцы в тушении. Нужна помощь владельцев спецмашин для подвоза воды», — обратился к жителям глава Режевского ГО Иван Карташов.

В Березовском сбор добровольцев 9 мая намечен на 9:00. «Сбор у здания ЕДДС на Гагарина, 1. Необходимы люди в Островное, в сапогах, желательно мужчины», — сообщили на странице «Березовский и окрестности» соцсети «Вконтакте».

Глава Дегтярского городского округа Вадим Пильников пригласил волонтеров помочь в ликвидации возгораний. «Завтра приглашаю добровольцев в 10:00 часов на Чернышевского, 90. «Требуется помощь и продолжение работы по локализации очагов пожара», — сообщил глава.

Ранее URA.RU сообщало об участии в тушении лесных пожаров в Свердловской области тысяч добровольцев. На ликвидацию огня в регионе вышли 6000 волонтеров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поощрять добровольцев, помогающих в тушении пожаров. Об этом он заявил 8 мая на совещании с главой Минприроды РФ Александром Козловым.