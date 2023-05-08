08 мая 2023

Жена Порошенко оговорилась и обвинила Украину в собственных страданиях

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Марина Порошенко заявила, что Украина страдает от украинского нашествия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жена экс-президент Украины Петра Порошенко Марина Порошенко оговорилась, обвинив Украину в собственных страданиях. Об этом она заявила в ходе выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.

«Украина страдает от украинского нашествия», — заявила она. Видео с ее выступлением опубликовано на youtube-канале Новини.LIVE.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, оговорился и призвал западные страны противостоять «жестокой агрессии» Украины. Президент Польши Анджей Дуда также оговорился, заявив, что украинская сторона не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. За это высказывание его раскритиковали польские журналисты.

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Жена экс-президент Украины Петра Порошенко Марина Порошенко оговорилась, обвинив Украину в собственных страданиях. Об этом она заявила в ходе выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко. «Украина страдает от украинского нашествия», — заявила она. Видео с ее выступлением опубликовано на youtube-канале Новини.LIVE. Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, оговорился и призвал западные страны противостоять «жестокой агрессии» Украины. Президент Польши Анджей Дуда также оговорился, заявив, что украинская сторона не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. За это высказывание его раскритиковали польские журналисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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