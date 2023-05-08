Жена Порошенко оговорилась и обвинила Украину в собственных страданиях

Жена экс-президент Украины Петра Порошенко Марина Порошенко оговорилась, обвинив Украину в собственных страданиях. Об этом она заявила в ходе выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко.
«Украина страдает от украинского нашествия», — заявила она. Видео с ее выступлением опубликовано на youtube-канале Новини.LIVE.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, оговорился и призвал западные страны противостоять «жестокой агрессии» Украины. Президент Польши Анджей Дуда также оговорился, заявив, что украинская сторона не потерпела поражение благодаря героизму российских солдат. За это высказывание его раскритиковали польские журналисты.
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