Байден призвал бороться с «жестокой агрессией» Украины

26 января 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден оговорился и призвал западные страны бороться с «жесткой агрессией» Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден оговорился и призвал Запад противостоять «жестокой агрессии» Украины. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. Затем американский лидер добавил, что это происходит из-за России. «Вместе с союзниками и партнерами мы направили более трех тысяч бронемашин с восемью тысячами артиллерийских систем, более двух млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. <…> Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — приводит слова американского лидера ТАСС. «Это происходит из-за России», — добавил Байден. Президент Америки во время выступления также неправильно назвал имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака, назвав его Сануком. Помимо этого, Байден неверно упомянул должность главы Пентагона Ллойда Остина, сказав, что он «военный министр». Ранее президент США неоднократно оговаривался, он называл себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине. В рассказе о своей жене Джилл, Байден заявлял, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Американский лидер также называл украинский народ «народом Урана». Ряд западных стран оказывает Киеву помощь на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса. Более десятка государств объявили о намерении передать Украине свои танки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден оговорился и призвал Запад противостоять «жестокой агрессии» Украины. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. Затем американский лидер добавил, что это происходит из-за России. «Вместе с союзниками и партнерами мы направили более трех тысяч бронемашин с восемью тысячами артиллерийских систем, более двух млн артиллерийских снарядов и более 50 новейших реактивных систем залпового огня. <…> Все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины», — приводит слова американского лидера ТАСС. «Это происходит из-за России», — добавил Байден. Президент Америки во время выступления также неправильно назвал имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака, назвав его Сануком. Помимо этого, Байден неверно упомянул должность главы Пентагона Ллойда Остина, сказав, что он «военный министр». Ранее президент США неоднократно оговаривался, он называл себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине. В рассказе о своей жене Джилл, Байден заявлял, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней. Американский лидер также называл украинский народ «народом Урана». Ряд западных стран оказывает Киеву помощь на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса. Более десятка государств объявили о намерении передать Украине свои танки.