Парад Победы, концерты, фейерверк — как Пермь празднует 9 Мая. Онлайн-трансляция

Парад Победы, концерты, фейерверк — Пермь празднует 9 Мая

09 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Пермь отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермь празднует 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всему городу в этот день пройдут десятки праздничных мероприятий, самые зрелищные из них, по традиции, можно будет увидеть в центральной части города. Горожан ждет традиционный праздничный парад с участием техники, концертные программы и интерактивные площадки. URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит праздник. Смотрите нашу онлайн трансляцию! По данным синоптиков, 9 мая в Перми обещает быть солнечным и без осадков: днем температура воздуха составит 11-13 градусов. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий перекрыт центр города. Движение общественного транспорта изменено. О том, какие улицы города сейчас открыты, можно узнать здесь. Почтить память павших в годы войны пришли политики, общественники, представители конфессий и ветераны СВО Сергей Русанов 09:02 С праздником поздравил жителей Перми и мэр Алексей Демкин. Обращение к горожанам размещено в аккаунте Демкина в Telegram. "Самой высокой оценкой для Перми в годы Великой Отечественной войны были слова «трудолюбивая» и «добросовестная». День и ночь работали наши заводы и фабрики. Все приближали Победу. И она наступила.

Было тяжело. Но мы победили, иначе и быть не могло. Вся страна праздновала начало новой жизни. Счастливой, доброй, справедливой.

И сегодня наша страна вновь проходит испытание чужой ложью и агрессией. Но мы вместе стоим за правду!

С Днем Победы, дорогие ветераны, уважаемые пермяки! С праздником, дорогие защитники и победители!", - написал Демкин. 08:36 У памятника Героям фронта и тыла началось возложение цветов, передает корреспондент URA.RU с места событий. 08:34 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже поздравил земляков с 9 Мая. «Уважаемые ветераны, дорогие фронтовики и труженики тыла, дорогие жители Пермского края, поздравляю вас с главным праздником страны, днем великой Победы. Прошло уже 78 лет, но наша память о горечи утрат и гордости преодолений становится только сильнее. В годы прикамье по-настоящему стало опорным краем державы. Более полумиллиона наших земляков отважно сражались на фронте, били врага до самого Берлина. Сотни тысяч упорно трудились в тылу […]. Наша обязанность — беречь память о Победе и передавать ее будущим поколениям. Воспитывать в наших детях чувство истинного патриотизма, силу духа и ответственность за свои поступки и судьбу своей страны. Дорогие ветераны, ваша стойкость, отвага, беззаветная преданность Отчизне навсегда останутся для нас главным примером и ориентиром! Мы склоняем головы перед вашим подвигом и говорим: „Спасибо за жизнь!“ С днем великой Победы!» — обратился губернатор к жителям Прикамья на своих страницах в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермь празднует 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По всему городу в этот день пройдут десятки праздничных мероприятий, самые зрелищные из них, по традиции, можно будет увидеть в центральной части города. Горожан ждет традиционный праздничный парад с участием техники, концертные программы и интерактивные площадки. URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит праздник. Смотрите нашу онлайн трансляцию! По данным синоптиков, 9 мая в Перми обещает быть солнечным и без осадков: днем температура воздуха составит 11-13 градусов. Обратите внимание: в честь проведения праздничных мероприятий перекрыт центр города. Движение общественного транспорта изменено. О том, какие улицы города сейчас открыты, можно узнать здесь. 09:02 09.05.2023 С праздником поздравил жителей Перми и мэр Алексей Демкин. Обращение к горожанам размещено в аккаунте Демкина в Telegram. "Самой высокой оценкой для Перми в годы Великой Отечественной войны были слова «трудолюбивая» и «добросовестная». День и ночь работали наши заводы и фабрики. Все приближали Победу. И она наступила. Было тяжело. Но мы победили, иначе и быть не могло. Вся страна праздновала начало новой жизни. Счастливой, доброй, справедливой. И сегодня наша страна вновь проходит испытание чужой ложью и агрессией. Но мы вместе стоим за правду! С Днем Победы, дорогие ветераны, уважаемые пермяки! С праздником, дорогие защитники и победители!", - написал Демкин. 08:36 09.05.2023 У памятника Героям фронта и тыла началось возложение цветов, передает корреспондент URA.RU с места событий. 08:34 09.05.2023 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже поздравил земляков с 9 Мая. «Уважаемые ветераны, дорогие фронтовики и труженики тыла, дорогие жители Пермского края, поздравляю вас с главным праздником страны, днем великой Победы. Прошло уже 78 лет, но наша память о горечи утрат и гордости преодолений становится только сильнее. В годы прикамье по-настоящему стало опорным краем державы. Более полумиллиона наших земляков отважно сражались на фронте, били врага до самого Берлина. Сотни тысяч упорно трудились в тылу […]. Наша обязанность — беречь память о Победе и передавать ее будущим поколениям. Воспитывать в наших детях чувство истинного патриотизма, силу духа и ответственность за свои поступки и судьбу своей страны. Дорогие ветераны, ваша стойкость, отвага, беззаветная преданность Отчизне навсегда останутся для нас главным примером и ориентиром! Мы склоняем головы перед вашим подвигом и говорим: „Спасибо за жизнь!“ С днем великой Победы!» — обратился губернатор к жителям Прикамья на своих страницах в соцсетях.