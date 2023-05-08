В Свердловской области возросла площадь пожаров

В Свердловской области продолжается борьба с крупными природными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Площадь пожаров на территории Свердловской области увеличилась с 54 157 до 80 431 га. Об этом сообщили в соцсетях.

«Оперативная сводка на утро 9 мая. За сутки в Свердловской области зарегистрировано 78 природных пожаров на площади 80 431 га», — пишет telegram-канал «Не для протокола».

Пожарные ликвидировали 13 очагов на площади 3025 га. Из 65 действующих пожаров (77 406 га) спасатели локализовали очаги возгораний на площади 12 813 га.

Крупнейшие нелокализованные возгорания на 9 мая:

Артемовский — три пожара на 4195 га;

Асбест — четыре пожара на 6990 га;

Байкаловский район — пожар на 3768 га;

Березовский — четыре пожара на 2654 га;

Богданович — два пожара на 5500 га;

Ирбит — три пожара на 5344,5 га;

Камышловский район — три пожара на 2507,6 га;

Невьянск — два пожара на 1503 га;

Пышминский район — пожар на 3233,3 га;

Реж — четыре пожара на 6340 га;

Слободо-Туринский район — два пожара на 2208,0 га;

Сосьва — два пожара на 1684 га;

Сухой Лог — три пожара на 4330 га;

Талица — три пожара на 4290 га;

Тугулым — три пожара на 9505 га.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области площадь пожаров возросла до 54 157 га. Последние новости по ситуации в регионе URA.RU собрало в одном материале.