Свердловская область борется с пожарами: главное к вечеру 8 мая

В Свердловской области стабилизировалась ситуация с пожарами (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Власти продолжают борьбу с пожарами в Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев провел совещание с главой Минприроды РФ Александром Козловым, где предложил поощрять добровольцев за борьбу со стихией и платить 100 тысяч рублей людям за информацию о поджогах. Количество волонтеров перевалило за пять тысяч человек. Свердловские чиновники не остались в стороне и также записались в ряды добровольцев. Главные новости о пожарах в регионе за 8 мая — в материале URA.RU.