Свердловская область борется с пожарами: главное к вечеру 8 мая

В Свердловской области стабилизировалась ситуация с пожарами (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Власти продолжают борьбу с пожарами в Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев провел совещание с главой Минприроды РФ Александром Козловым, где предложил поощрять добровольцев за борьбу со стихией и платить 100 тысяч рублей людям за информацию о поджогах. Количество волонтеров перевалило за пять тысяч человек. Свердловские чиновники не остались в стороне и также записались в ряды добровольцев. Главные новости о пожарах в регионе за 8 мая — в материале URA.RU.
- В Свердловской области площадь пожаров увеличилась до 54 157 гектаров. В регионе действуют 64 пожара, из них 16 локализовано.
- В Свердловской области на тушение пожаров 7 мая вышли шесть тысяч волонтеров. Губернатор Куйвашев назвал их настоящими героями.
- В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он провел совещание по тушению пожаров в регионе.
- Евгений Куйвашев 8 мая на совещании с Александром Козловым предложил поощрять добровольцев, помогающих на пожарах. А для нарушителей пожарного режима ужесточить наказание.
- В Ивделе в ИК-62, где отбывают наказание 300 человек, загорелся чердак клуба. Сотрудники ГУФСИН и МЧС смогли локализовать пожар.
- Куйвашев предложил выплачивать жителям до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов». Об этом он заявил на совещании с Козловым.
- В Верхней Пышме огонь уничтожил 78 садовых домов и 150 хозяйственных построек в СНТ «Сити», «Рябинушка», «Ветеран», «Черемушки», «Меркурий» и «Луч». На территории действуют пять пожаров на площади 4030 га.
- Александр Козлов сообщил, что 9 мая в Свердловской области локализуют возгорания на 19 тысячах гектаров. Также спасатели ликвидируют пожары на площади двух тысяч га.
- Свердловские чиновники вступили в ряды волонтеров и отправились тушить пожары. Так, около 50 сотрудников мэрии Екатеринбурга уехали в Ключевск.
- Глава Рослесхоза РФ Иван Советников дал прогноз, когда в Свердловской области потушат пожары. По его мнению, это произойдет в ближайшие два-три дня.
- Куйвашев провел ВКС с главами муниципалитетов по борьбе с пожарами. Он поставил им задачи проследить, чтобы никто не складировал деревянные отходы и не использовал мангалы.
- В одном из лесничеств Свердловской области мужчина увидел вспышку яркого света в небе, после которой в тайге начался пожар. Он рассказал URA.RU, что это мог быть поджог.
- Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок пожаров в Свердловской области. На нем показаны масштабы задымленности нескольких населенных пунктов региона.
- Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил активизировать народные дружины для борьбы с поджигателями и нарушителями противопожарного режима. Об этом он рассказал URA.RU.
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