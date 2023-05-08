Мэр Екатеринбурга объяснил, откуда в городе едкий смог

Алексей Орлов отметил, что пожары у соседей не угрожают уральской столице
Смог, накрывший уральскую столицу утром 9 мая, пришел из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, включая Екатеринбург. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов.
«Мы принимаем активное участие в тушении пожаров [в Верхней Пышме и Березовском]. У нас там работают поливомоечные машины. Есть ли угроза Екатеринбургу? Нет. Угрозы нет ни одному населенном пункту», — сказал Орлов.
Как писало URA.RU, вечером 7-го Орлов распорядился передать технику, находящуюся на балансе ДЭУ, в соседние города. А накануне волонтеры, откликнувшиеся на его призыв, боролись с пожарами в поселке Ключевск.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!