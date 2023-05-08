Мэр Екатеринбурга объяснил, откуда в городе едкий смог

Мэр: смог в Екатеринбург пришел из Березовского и Верхней Пышмы

09 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отметил, что пожары у соседей не угрожают уральской столице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смог, накрывший уральскую столицу утром 9 мая, пришел из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, включая Екатеринбург. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов. «Мы принимаем активное участие в тушении пожаров [в Верхней Пышме и Березовском]. У нас там работают поливомоечные машины. Есть ли угроза Екатеринбургу? Нет. Угрозы нет ни одному населенном пункту», — сказал Орлов. Как писало URA.RU, вечером 7-го Орлов распорядился передать технику, находящуюся на балансе ДЭУ, в соседние города. А накануне волонтеры, откликнувшиеся на его призыв, боролись с пожарами в поселке Ключевск.

Смог, накрывший уральскую столицу утром 9 мая, пришел из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, включая Екатеринбург. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов. «Мы принимаем активное участие в тушении пожаров [в Верхней Пышме и Березовском]. У нас там работают поливомоечные машины. Есть ли угроза Екатеринбургу? Нет. Угрозы нет ни одному населенном пункту», — сказал Орлов. Как писало URA.RU, вечером 7-го Орлов распорядился передать технику, находящуюся на балансе ДЭУ, в соседние города. А накануне волонтеры, откликнувшиеся на его призыв, боролись с пожарами в поселке Ключевск.