08 мая 2023

Мэр Екатеринбурга объяснил, откуда в городе едкий смог

Мэр: смог в Екатеринбург пришел из Березовского и Верхней Пышмы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов отметил, что пожары у соседей не угрожают уральской столице Фото:

Смог, накрывший уральскую столицу утром 9 мая, пришел из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, включая Екатеринбург. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов.

«Мы принимаем активное участие в тушении пожаров [в Верхней Пышме и Березовском]. У нас там работают поливомоечные машины. Есть ли угроза Екатеринбургу? Нет. Угрозы нет ни одному населенном пункту», — сказал Орлов.

Как писало URA.RU, вечером 7-го Орлов распорядился передать технику, находящуюся на балансе ДЭУ, в соседние города. А накануне волонтеры, откликнувшиеся на его призыв, боролись с пожарами в поселке Ключевск.

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Смог, накрывший уральскую столицу утром 9 мая, пришел из Верхней Пышмы и Березовского. Угрозы огня нет ни одному населенному пункту, включая Екатеринбург. Об этом URA.RU заявил мэр Алексей Орлов. «Мы принимаем активное участие в тушении пожаров [в Верхней Пышме и Березовском]. У нас там работают поливомоечные машины. Есть ли угроза Екатеринбургу? Нет. Угрозы нет ни одному населенном пункту», — сказал Орлов. Как писало URA.RU, вечером 7-го Орлов распорядился передать технику, находящуюся на балансе ДЭУ, в соседние города. А накануне волонтеры, откликнувшиеся на его призыв, боролись с пожарами в поселке Ключевск.
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