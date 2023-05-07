Чтобы не допустить распространение огня до Екатеринбурга, десятки волонтеров, откликнувшихся на призыв мэра Алексея Орлова, утром 8 мая отправили в сторону Березовского. На кадрах, которыми с URA.RU поделились участники отряда, — работа под поселком Ключевск, пожар там локализован, ведется проливка уже тлеющей травы.
«В Ключевск выехали около 60 человек — 50 плюс сотрудники мэрии [Екатеринбурга]», — рассказал собеседник. «Сейчас двигаемся в сад „Мечта“, там работают вертолеты, воды не хватает. Под Ключевском уже более-менее спокойно», — сообщил другой волонтер, общественник Дмитрий Чукреев.
По последним данным, в Березовском ГО три очага на площади более 1,3 тысячи га. Под угрозой два населенных пункта — Солнечный и Островное. Также опасность для Екатеринбурга может представлять крупный пожар в окрестностях Верхней Пышмы. Обстановку в самой столице Урала власти оценивают как контролируемую.
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