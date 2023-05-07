07 мая 2023

Спасать Екатеринбург от пожаров отправили десятки волонтеров, среди них чиновники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтерский отряд собрали накануне за несколько часов
Волонтерский отряд собрали накануне за несколько часов Фото:

Чтобы не допустить распространение огня до Екатеринбурга, десятки волонтеров, откликнувшихся на призыв мэра Алексея Орлова, утром 8 мая отправили в сторону Березовского. На кадрах, которыми с URA.RU поделились участники отряда, — работа под поселком Ключевск, пожар там локализован, ведется проливка уже тлеющей травы.

«В Ключевск выехали около 60 человек — 50 плюс сотрудники мэрии [Екатеринбурга]», — рассказал собеседник. «Сейчас двигаемся в сад „Мечта“, там работают вертолеты, воды не хватает. Под Ключевском уже более-менее спокойно», — сообщил другой волонтер, общественник Дмитрий Чукреев.

По последним данным, в Березовском ГО три очага на площади более 1,3 тысячи га. Под угрозой два населенных пункта — Солнечный и Островное. Также опасность для Екатеринбурга может представлять крупный пожар в окрестностях Верхней Пышмы. Обстановку в самой столице Урала власти оценивают как контролируемую.

У волонтеров с собой все необходимое
У волонтеров с собой все необходимое
Фото:

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Чтобы не допустить распространение огня до Екатеринбурга, десятки волонтеров, откликнувшихся на призыв мэра Алексея Орлова, утром 8 мая отправили в сторону Березовского. На кадрах, которыми с URA.RU поделились участники отряда, — работа под поселком Ключевск, пожар там локализован, ведется проливка уже тлеющей травы. «В Ключевск выехали около 60 человек — 50 плюс сотрудники мэрии [Екатеринбурга]», — рассказал собеседник. «Сейчас двигаемся в сад „Мечта“, там работают вертолеты, воды не хватает. Под Ключевском уже более-менее спокойно», — сообщил другой волонтер, общественник Дмитрий Чукреев. По последним данным, в Березовском ГО три очага на площади более 1,3 тысячи га. Под угрозой два населенных пункта — Солнечный и Островное. Также опасность для Екатеринбурга может представлять крупный пожар в окрестностях Верхней Пышмы. Обстановку в самой столице Урала власти оценивают как контролируемую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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