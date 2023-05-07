Спасать Екатеринбург от пожаров отправили десятки волонтеров, среди них чиновники. Фото, видео

08 мая 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Волонтерский отряд собрали накануне за несколько часов Фото: читатель URA.RU Чтобы не допустить распространение огня до Екатеринбурга, десятки волонтеров, откликнувшихся на призыв мэра Алексея Орлова, утром 8 мая отправили в сторону Березовского. На кадрах, которыми с URA.RU поделились участники отряда, — работа под поселком Ключевск, пожар там локализован, ведется проливка уже тлеющей травы. «В Ключевск выехали около 60 человек — 50 плюс сотрудники мэрии [Екатеринбурга]», — рассказал собеседник. «Сейчас двигаемся в сад „Мечта“, там работают вертолеты, воды не хватает. Под Ключевском уже более-менее спокойно», — сообщил другой волонтер, общественник Дмитрий Чукреев. По последним данным, в Березовском ГО три очага на площади более 1,3 тысячи га. Под угрозой два населенных пункта — Солнечный и Островное. Также опасность для Екатеринбурга может представлять крупный пожар в окрестностях Верхней Пышмы. Обстановку в самой столице Урала власти оценивают как контролируемую. У волонтеров с собой все необходимое Фото: читатель URA.RU

Чтобы не допустить распространение огня до Екатеринбурга, десятки волонтеров, откликнувшихся на призыв мэра Алексея Орлова, утром 8 мая отправили в сторону Березовского. На кадрах, которыми с URA.RU поделились участники отряда, — работа под поселком Ключевск, пожар там локализован, ведется проливка уже тлеющей травы. «В Ключевск выехали около 60 человек — 50 плюс сотрудники мэрии [Екатеринбурга]», — рассказал собеседник. «Сейчас двигаемся в сад „Мечта“, там работают вертолеты, воды не хватает. Под Ключевском уже более-менее спокойно», — сообщил другой волонтер, общественник Дмитрий Чукреев. По последним данным, в Березовском ГО три очага на площади более 1,3 тысячи га. Под угрозой два населенных пункта — Солнечный и Островное. Также опасность для Екатеринбурга может представлять крупный пожар в окрестностях Верхней Пышмы. Обстановку в самой столице Урала власти оценивают как контролируемую.