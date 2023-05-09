Путин: против России развязана настоящая война

Против России развязана война, отметил Владимир Путин
Сегодня против России развязана настоящая война, однако РФ справится. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади.
«Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но мы справимся. Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса», — заявил Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве.
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