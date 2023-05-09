Путин: против России развязана настоящая война

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, шойгу сергей, путин владимир, день победы, 9 мая, красная площадь
Против России развязана война, отметил Владимир Путин Фото:

Сегодня против России развязана настоящая война, однако РФ справится. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

«Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но мы справимся. Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса», — заявил Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве.

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Сегодня против России развязана настоящая война, однако РФ справится. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади. «Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но мы справимся. Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса», — заявил Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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