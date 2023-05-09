Путин предупредил об угрозе со стороны Запада

Путин: цель Запада — добиться распада и уничтожения России
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Парад Победы на Красной площади. Москва, путин владимир, парад победы, 9 мая, красная площадь
Запад угрожает России, заявил Владимир Путин Фото:

Запад преследует цель уничтожить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

«Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю. Цель противников России, и здесь нет ничего нового, — добиться распада и уничтожения нашей страны», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве

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Запад преследует цель уничтожить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади. «Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю. Цель противников России, и здесь нет ничего нового, — добиться распада и уничтожения нашей страны», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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