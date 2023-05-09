Путин предупредил об угрозе со стороны Запада

Запад угрожает России, заявил Владимир Путин
Запад преследует цель уничтожить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади.
«Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю. Цель противников России, и здесь нет ничего нового, — добиться распада и уничтожения нашей страны», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве
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