Путин обратился к участникам спецоперации

Путин: Россия гордится бойцами из зоны СВО

09 мая 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Путин отметил высокую роль бойцов из зоны спецоперации Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Россия гордится теми, кто участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади. Он отметил, что вся страна готова поддержать солдат из зоны спецоперации. «Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее. Вы (бойцы из зоны спецоперации — прим. URA.RU) с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Вы чувствуете их безграничную любовь», — заявил Путин. Он отметил, что вся Россия готова поддержать своих героев. Все молятся за них, заключил Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве.

Россия гордится теми, кто участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде в честь Дня Победы на Красной площади. Он отметил, что вся страна готова поддержать солдат из зоны спецоперации. «Решающие для судеб нашей Родины битвы всегда становились священными, мы гордимся теми, кто участвует в спецоперации, сейчас нет дела важнее. Вы (бойцы из зоны спецоперации — прим. URA.RU) с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Вы чувствуете их безграничную любовь», — заявил Путин. Он отметил, что вся Россия готова поддержать своих героев. Все молятся за них, заключил Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада в Москве.