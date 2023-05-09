В Киеве в День Победы жители несут цветы к Вечному огню

Несмотря на отсутствие официальных мероприятий по случаю Дня Победы на Украине, киевляне приходят в парк Славы для возложения цветов к Вечному огню. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню», — сообщается в материале издания. Автор материала добавил, что у Вечного огня собралось небольшое количество людей, несмотря на отмену официальных празднований Дня Победы на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил празднования по случаю Дня Победы на Украине. Вместо праздника введен День Европы, который должен указать на единство Украины и Европы.
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