08 мая 2023

Депутат Лантратова призвала запретить «Гриффинов» из-за серии про Челябинск

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, лантратова яна
Яна Лантратова считает, что образ Челябинска в мультфильме оскорбителен Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде».

«Это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. […] Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», — сказала Яна Лантратова изданию «Подъем».

Челябинск появился в 19-й и 20-й сериях 21-го сезона «Гриффинов». У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске, где позже выходит замуж. Челябинск показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костров.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». «Это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. […] Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», — сказала Яна Лантратова изданию «Подъем». Челябинск появился в 19-й и 20-й сериях 21-го сезона «Гриффинов». У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске, где позже выходит замуж. Челябинск показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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