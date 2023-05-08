Депутат Лантратова призвала запретить «Гриффинов» из-за серии про Челябинск

09 мая 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова считает, что образ Челябинска в мультфильме оскорбителен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». «Это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. […] Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», — сказала Яна Лантратова изданию «Подъем». Челябинск появился в 19-й и 20-й сериях 21-го сезона «Гриффинов». У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске, где позже выходит замуж. Челябинск показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костров.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде». «Это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. […] Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов», — сказала Яна Лантратова изданию «Подъем». Челябинск появился в 19-й и 20-й сериях 21-го сезона «Гриффинов». У говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются романтические отношения и девушка решает остаться в Челябинске, где позже выходит замуж. Челябинск показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костров.