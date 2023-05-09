В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

09 мая 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

По словам екатеринбуржцев, цены увеличились минимум в два раза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси. По словам читателей URA.RU цены увеличились минимум в два раза. «Из центра Екатеринбурга до торгового центра „Мегаполис“ цена за поездrу в тарифе „Эконом“ 472 рубля. В обычной день цены в два раза ниже», — рассказал читатель URA.RU. Также цены на такси взлетели в отдаленные районы города. «Цена за поездку в Академический район Екатеринбурга — 649 рублей», — рассказал читатель агентства. В сервисе «Яндекс Go» отмечают, что высокие цены связаны с большим количеством заказов и нехваткой свободных машин. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга на Плотинке прошел гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. На концерте выступили Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Также вечером 9 мая над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси. По словам читателей URA.RU цены увеличились минимум в два раза. «Из центра Екатеринбурга до торгового центра „Мегаполис“ цена за поездrу в тарифе „Эконом“ 472 рубля. В обычной день цены в два раза ниже», — рассказал читатель URA.RU. Также цены на такси взлетели в отдаленные районы города. «Цена за поездку в Академический район Екатеринбурга — 649 рублей», — рассказал читатель агентства. В сервисе «Яндекс Go» отмечают, что высокие цены связаны с большим количеством заказов и нехваткой свободных машин. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга на Плотинке прошел гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. На концерте выступили Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Также вечером 9 мая над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.