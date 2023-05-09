В Екатеринбурге взлетели цены на такси. Скрин

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Пятничный вечер во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, такси, яндекс такси, виды екатеринбурга, covid19, пандемия коронавируса
По словам екатеринбуржцев, цены увеличились минимум в два раза Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси. По словам читателей URA.RU цены увеличились минимум в два раза.

«Из центра Екатеринбурга до торгового центра „Мегаполис“ цена за поездrу в тарифе „Эконом“ 472 рубля. В обычной день цены в два раза ниже», — рассказал читатель URA.RU.

Также цены на такси взлетели в отдаленные районы города. «Цена за поездку в Академический район Екатеринбурга — 649 рублей», — рассказал читатель агентства. В сервисе «Яндекс Go» отмечают, что высокие цены связаны с большим количеством заказов и нехваткой свободных машин.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга на Плотинке прошел гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. На концерте выступили Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Также вечером 9 мая над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси. По словам читателей URA.RU цены увеличились минимум в два раза. «Из центра Екатеринбурга до торгового центра „Мегаполис“ цена за поездrу в тарифе „Эконом“ 472 рубля. В обычной день цены в два раза ниже», — рассказал читатель URA.RU. Также цены на такси взлетели в отдаленные районы города. «Цена за поездку в Академический район Екатеринбурга — 649 рублей», — рассказал читатель агентства. В сервисе «Яндекс Go» отмечают, что высокие цены связаны с большим количеством заказов и нехваткой свободных машин. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга на Плотинке прошел гала-концерт «Дорога к Победе», посвященный 78-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. На концерте выступили Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Также вечером 9 мая над акваторией Городского пруда запустили праздничный салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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