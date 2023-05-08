В Тюменской области сотня людей проведут ночь в лесу из-за пожаров

09 мая 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Угрозы населенным пунктам никакой нет Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Сотня жителей из Тюменской области вместе с машиной пожарной охраны на всю ночь остаются в лесу для защиты природы от повторного возгорания. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. «На ночь с 9 по 10 мая остаются люди и машина пожарной охраны на окарауливание — всего 100 человек. Утром работы по тушению будут продолжены», — пишет глава района в своем telegram-канале. По ее словам, текущая обстановка с природными пожарами в Тюменском районе положительная. По всем четырем действующим пожарам: Успенское, Богандинское, Каменское и Муллашинское МО — наблюдается хорошая динамика. Открытое горение отсутствует. Угрозы населенным пунктам нет. Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных, 43 ландшафтных пожаров общей площадью порядка 4 800 гектаров. Губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.

Сотня жителей из Тюменской области вместе с машиной пожарной охраны на всю ночь остаются в лесу для защиты природы от повторного возгорания. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова. «На ночь с 9 по 10 мая остаются люди и машина пожарной охраны на окарауливание — всего 100 человек. Утром работы по тушению будут продолжены», — пишет глава района в своем telegram-канале. По ее словам, текущая обстановка с природными пожарами в Тюменском районе положительная. По всем четырем действующим пожарам: Успенское, Богандинское, Каменское и Муллашинское МО — наблюдается хорошая динамика. Открытое горение отсутствует. Угрозы населенным пунктам нет. Ранее в Тюменской области за сутки были обнаружены семь новых лесных, 43 ландшафтных пожаров общей площадью порядка 4 800 гектаров. Губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и разводить костры.