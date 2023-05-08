08 мая 2023
07 мая 2023

В Тюменской области резко увеличилось количество лесных пожаров. Карта

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
За сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров Фото:
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За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«За истекшие сутки зафиксировано семь новых лесных пожаров, ликвидировано три на общей площади свыше 384 га. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 43 ландшафтных пожара общей площадью порядка 4 800 га. По состоянию на утро 9 мая действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 777 га», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Над тушением пожаров в Тюменской области работают 1757 человек. В том числе — специалисты из Архангельской и Оренбургской областей.

Ранее из-за пожаров в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом глава региона Александр Моор подписал 7 мая.

В Тюменской области увеличилось количество лесных пожаров
В Тюменской области увеличилось количество лесных пожаров

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За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «За истекшие сутки зафиксировано семь новых лесных пожаров, ликвидировано три на общей площади свыше 384 га. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 43 ландшафтных пожара общей площадью порядка 4 800 га. По состоянию на утро 9 мая действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 777 га», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Над тушением пожаров в Тюменской области работают 1757 человек. В том числе — специалисты из Архангельской и Оренбургской областей. Ранее из-за пожаров в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом глава региона Александр Моор подписал 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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