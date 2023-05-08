За прошедшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь новых лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«За истекшие сутки зафиксировано семь новых лесных пожаров, ликвидировано три на общей площади свыше 384 га. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 43 ландшафтных пожара общей площадью порядка 4 800 га. По состоянию на утро 9 мая действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 777 га», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Над тушением пожаров в Тюменской области работают 1757 человек. В том числе — специалисты из Архангельской и Оренбургской областей.
Ранее из-за пожаров в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом глава региона Александр Моор подписал 7 мая.
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