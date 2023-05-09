Байден назвал последствия возможного дефолта в США

Джо Байден заявил, что дефолт станет разрушительным для экономики США

10 мая 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Дефолт разрушит экономику США, заявил Байден Фото: Official White House / Adam Schultz Дефолт США в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. Об этом заявил президент США Джо Байден, отметив, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти понимает сложность ситуации. «Я не знаю, что думает Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. Он знает, что дефолт станет разрушительным для экономики США», — заявил американский лидер в ходе брифинга. Видео его выступления опубликовано на youtube-канале Белого дома. Ранее директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг сообщала, что объявленный США дефолт принесет выгоду Китаю и РФ. По мнению пресс-секретаря Белого дома Карины Жан-Пьер, Китай, Россия и другие конкуренты США извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невыплаты долга. Экономист Максим Чирков в беседе URA.RU предположил, что этот кризис хуже, чем в 2008 году. по его словам, Штаты продолжают повышать потолок госдолга и тем самым добьются краха доллара.

Дефолт США в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. Об этом заявил президент США Джо Байден, отметив, что лидер Палаты представителей Кевин Маккарти понимает сложность ситуации. «Я не знаю, что думает Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. Он знает, что дефолт станет разрушительным для экономики США», — заявил американский лидер в ходе брифинга. Видео его выступления опубликовано на youtube-канале Белого дома. Ранее директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг сообщала, что объявленный США дефолт принесет выгоду Китаю и РФ. По мнению пресс-секретаря Белого дома Карины Жан-Пьер, Китай, Россия и другие конкуренты США извлекут выгоду при объявлении США дефолта из-за невыплаты долга. Экономист Максим Чирков в беседе URA.RU предположил, что этот кризис хуже, чем в 2008 году. по его словам, Штаты продолжают повышать потолок госдолга и тем самым добьются краха доллара.