В ЯНАО в начале рабочей недели ожидается потепление и небольшие осадки

10 мая 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 10 мая будет плюсовая температура и дождь со снегом Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО утих шквалистый ветер, днем 10 мая на территории округа потеплеет до +7 градусов и пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Информация о погоде получена от сервиса Gismeteo. «На территории Ямала ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем 10 мая в Салехарде и Новом Уренгое +3 градуса, в Губкинском, Надыме и Муравленко +4 градуса, теплее всего будет в Тарко-Сале и Ноябрьске, где воздух прогреется до +7 градусов. Сила ветра составляет от 3-6 с порывами до 10 метров в секунду», — сообщается на платформе Gismeteo. Ранее URA.RU рассказало, что 8 мая в ЯНАО был шквалистый ветер. В Ноябрьске повалило деревья, а в Новом Уренгое переломило стелу на въезде в город.

В ЯНАО утих шквалистый ветер, днем 10 мая на территории округа потеплеет до +7 градусов и пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Информация о погоде получена от сервиса Gismeteo. «На территории Ямала ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем 10 мая в Салехарде и Новом Уренгое +3 градуса, в Губкинском, Надыме и Муравленко +4 градуса, теплее всего будет в Тарко-Сале и Ноябрьске, где воздух прогреется до +7 градусов. Сила ветра составляет от 3-6 с порывами до 10 метров в секунду», — сообщается на платформе Gismeteo. Ранее URA.RU рассказало, что 8 мая в ЯНАО был шквалистый ветер. В Ноябрьске повалило деревья, а в Новом Уренгое переломило стелу на въезде в город.