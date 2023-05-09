09 мая 2023
08 мая 2023

В ЯНАО в начале рабочей недели ожидается потепление и небольшие осадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, девушка, зима, непогода, снегопад, осадки
В ЯНАО 10 мая будет плюсовая температура и дождь со снегом Фото:

В ЯНАО утих шквалистый ветер, днем 10 мая на территории округа потеплеет до +7 градусов и пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Информация о погоде получена от сервиса Gismeteo.

«На территории Ямала ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем 10 мая в Салехарде и Новом Уренгое +3 градуса, в Губкинском, Надыме и Муравленко +4 градуса, теплее всего будет в Тарко-Сале и Ноябрьске, где воздух прогреется до +7 градусов. Сила ветра составляет от 3-6 с порывами до 10 метров в секунду», — сообщается на платформе Gismeteo.

Ранее URA.RU рассказало, что 8 мая в ЯНАО был шквалистый ветер. В Ноябрьске повалило деревья, а в Новом Уренгое переломило стелу на въезде в город.

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В ЯНАО утих шквалистый ветер, днем 10 мая на территории округа потеплеет до +7 градусов и пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Информация о погоде получена от сервиса Gismeteo. «На территории Ямала ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем 10 мая в Салехарде и Новом Уренгое +3 градуса, в Губкинском, Надыме и Муравленко +4 градуса, теплее всего будет в Тарко-Сале и Ноябрьске, где воздух прогреется до +7 градусов. Сила ветра составляет от 3-6 с порывами до 10 метров в секунду», — сообщается на платформе Gismeteo. Ранее URA.RU рассказало, что 8 мая в ЯНАО был шквалистый ветер. В Ноябрьске повалило деревья, а в Новом Уренгое переломило стелу на въезде в город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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