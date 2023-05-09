В ЯНАО в начале рабочей недели ожидается потепление и небольшие осадки

В ЯНАО утих шквалистый ветер, днем 10 мая на территории округа потеплеет до +7 градусов и пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Информация о погоде получена от сервиса Gismeteo.
«На территории Ямала ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем 10 мая в Салехарде и Новом Уренгое +3 градуса, в Губкинском, Надыме и Муравленко +4 градуса, теплее всего будет в Тарко-Сале и Ноябрьске, где воздух прогреется до +7 градусов. Сила ветра составляет от 3-6 с порывами до 10 метров в секунду», — сообщается на платформе Gismeteo.
Ранее URA.RU рассказало, что 8 мая в ЯНАО был шквалистый ветер. В Ноябрьске повалило деревья, а в Новом Уренгое переломило стелу на въезде в город.
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