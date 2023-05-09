В Тюмени ограничили движение на одной из главных дорог

В Тюмени из-за ремонта ограничили движение по объездной дороге

Объезд зоны ремонта осуществлен по двум полосам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени начат ремонт путепровода на Обходе города, между примыканиями к объездной улиц Интернациональной и Авторемонтной. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«10 мая начался ремонт путепровода на Обходе города Тюмени. Он находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной. Объезд будет осуществляться по двум полосам общей шириной более восьми метров», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области.

Как сообщили в правительстве, ремонт разделен на шесть этапов. Первый продлится до 26 мая. В этот период будет осуществлен демонтаж верхних слоев покрытия на проезжей части и тротуаре, локальный ремонт выравнивающего слоя, укладка новой гидроизоляции и асфальта.