09 мая 2023
08 мая 2023

В Тюмени ограничили движение на одной из главных дорог

В Тюмени из-за ремонта ограничили движение по объездной дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
Объезд зоны ремонта осуществлен по двум полосам Фото:

В Тюмени начат ремонт путепровода на Обходе города, между примыканиями к объездной улиц Интернациональной и Авторемонтной. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«10 мая начался ремонт путепровода на Обходе города Тюмени. Он находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной. Объезд будет осуществляться по двум полосам общей шириной более восьми метров», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области.

Как сообщили в правительстве, ремонт разделен на шесть этапов. Первый продлится до 26 мая. В этот период будет осуществлен демонтаж верхних слоев покрытия на проезжей части и тротуаре, локальный ремонт выравнивающего слоя, укладка новой гидроизоляции и асфальта.

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В Тюмени начат ремонт путепровода на Обходе города, между примыканиями к объездной улиц Интернациональной и Авторемонтной. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «10 мая начался ремонт путепровода на Обходе города Тюмени. Он находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной. Объезд будет осуществляться по двум полосам общей шириной более восьми метров», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области. Как сообщили в правительстве, ремонт разделен на шесть этапов. Первый продлится до 26 мая. В этот период будет осуществлен демонтаж верхних слоев покрытия на проезжей части и тротуаре, локальный ремонт выравнивающего слоя, укладка новой гидроизоляции и асфальта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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