В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие городам и селам

10 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Курганские пожары заявили о ликвидации огня возле населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Курганской области. «Все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили в курганском главке МЧС. Ситуация приведена по состоянию на 10 мая. В настоящее время на пожарах заняты 1228 человек и 339 единиц техники. Пожарным удалось спасти от огня более 20 тысяч жилых домов. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов. В пожарах погибли 21 человек.

Пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Курганской области. «Все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили в курганском главке МЧС. Ситуация приведена по состоянию на 10 мая. В настоящее время на пожарах заняты 1228 человек и 339 единиц техники. Пожарным удалось спасти от огня более 20 тысяч жилых домов. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов. В пожарах погибли 21 человек.