В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие городам и селам

Курганские пожары заявили о ликвидации огня возле населенных пунктов
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.
«Все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили в курганском главке МЧС. Ситуация приведена по состоянию на 10 мая.
В настоящее время на пожарах заняты 1228 человек и 339 единиц техники. Пожарным удалось спасти от огня более 20 тысяч жилых домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов. В пожарах погибли 21 человек.
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