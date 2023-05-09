09 мая 2023

В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие городам и селам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М. Чаусово. Последствия пожара. Курган
Курганские пожары заявили о ликвидации огня возле населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

«Все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили в курганском главке МЧС. Ситуация приведена по состоянию на 10 мая.

В настоящее время на пожарах заняты 1228 человек и 339 единиц техники. Пожарным удалось спасти от огня более 20 тысяч жилых домов.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов. В пожарах погибли 21 человек.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области, потушены. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Курганской области. «Все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы», — сообщили в курганском главке МЧС. Ситуация приведена по состоянию на 10 мая. В настоящее время на пожарах заняты 1228 человек и 339 единиц техники. Пожарным удалось спасти от огня более 20 тысяч жилых домов. Ранее URA.RU сообщало, что в курганских пожарах сгорели более 500 домов. В пожарах погибли 21 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...