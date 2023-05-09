Кредиторы бывшего завода челябинского депутата Госдумы потребовали уплаты 72 миллионов

Дебиторскую задолженность завода агрохолдинга продадут на торгах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы обанкроченного комбикормового завода «Здоровая ферма» из одноименного агрохолдинга, принадлежавшего ранее депутату Госдумы из Челябинской области Олегу Колесникову, объявили финансовые претензии в сумме 72 млн рублей. Как следует из данных федресурса, долг должен быть уплачен в пользу налоговой инспекции.

«ФНС России участвует в заочном голосовании. Сумма требований кредитора 72 млн рублей (без пени и штрафов)», — сообщается в протоколе собрания.

Согласно документу от 5 мая, указанная сумма составляет всю задолженность, имеющуюся у завода. Имуществом должника признали величину его дебиторской задолженности. Оценку производить не станут и выставят на торги по номинальной стоимости. Процедурой торгов займется конкурсный управляющий Александр Гершанок. Решение о банкротстве предприятия арбитражный суд региона принял в декабре 2022 года.

Основные активы «Здоровой фермы» до 20 декабря 2022 года принадлежали банку «Траст». На торгах птицеводческая группа была продана за четыре миллиарда рублей. Покупателем стал агропромышленный комплекс «Михайловский» агрохолдинга «Черкизово». В апреле 2023 года финучреждение за 1,2 млрд рублей выставило на торги свиноводческий комплекс «Родниковский» из села Миасское. Аукцион состоится 29 мая.

До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала Колесникову. Затем бизнес приобрел «Русгрейн холдинг». Ежегодные мощности холдинга составляют 19 тысяч тонн свинины и потенциально — 150 тысяч тонн курятины. О развитии, в частности, кормовой базы 24 апреля губернатор Алексей Текслер говорил с гендиректором ПАО «Группа Черкизово» Сергеем Михайловым.