Бывший актив челябинского депутата Госдумы продают за 1,2 млрд рублей

Крупнейший на Урале свинокомплекс продают за 1,2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области выставили на продажу крупнейший в УрФО свинокомплекс обанкроченной «Здоровой фермы». Как сообщили в пресс-службе банка «Траст», финучреждение намерено реализовать Родниковский свинокомплекс в селе Миасское.

«Банк „Траст“ выставил на открытые торги лидирующего производителя свинины на Урале — Родниковский свинокомплекс в селе Миасское Красноармейского района Челябинской области. Свинокомплекс является одним из активов ГК „Здоровая ферма“», — отметили в банке.

Торги пройдут на повышение цены. Заявки принимают до 25 мая, а сам аукцион назначен на 29 мая. Стоимость актива банк оценил в 1,2 млрд рублей.

В банке отметили, что Родниковский свинокомплекс в год производит 19 тысяч тонн свинины. Посадочная численность поголовья составляет 105 тысяч животных. Площадь, на которая располагается комплекс, занимает пространство в 290 тысяч квадратных метров. Продукция учреждения продается в крупных федеральных и региональных торговых сетях. «Родниковский» имеет разрешения на продажу мяса в странах СНГ, Вьетнаме и Гонконге. В марте 2022 года продажу комплекса приостановили. Тогда актив оценили в два миллиарда рублей. Первоначально агрохолдинг принадлежал депутату Госдумы Олегу Колесникову.

В апреле банк выставил на продажу другой актив «Здоровой фермы». Организация объявила о проведении торгов по продаже птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае. Аукцион состоится 15 мая. Бройлерное направление «Здоровой фермы» реализовано 20 декабря 2022 году. Часть собственности при продаже перешла под контроль группы «Черкизово». В настоящее время сделка оспаривается. В феврале суд Санкт-Петербурга отказался по требованию ООО «Московская сетевая компания» блокировать сделку. В настоящее время дело ведет Арбитражный суд Москвы.