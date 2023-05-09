Для бывшего главного пристава Пермского края запросили 13 лет колонии

10 мая 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Игорь Кожевников обвиняется в 40 эпизодах преступной деятельности Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья Гособвинение запросило в суде в качестве наказания для бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова 13 лет лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, обвиняемому грозит крупный штраф. «Гособвинитель Сергей Бусов попросил назначить бывшему начальнику УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову 13 лет колонии строгого режима со штрафом 50 млн рублей и запретом в течение семи лет занимать должности на госслужбе» — пишет портал Properm.ru. Сам Кожевников вину не признает. Экс-глава краевого УФССП обвиняется в получении взяток и обналичивании более 200 млн рублей. За это он просил от 2 до 5% от общей суммы обналиченных средств. Кожевников был арестован 24 июля 2019 года, он обвиняется в совершении 40 преступлений. После задержания он пытался покончить с собой. В июле 2022 года расследование уголовного дела было завершено, оно рассматривается в Пермском районном суде.

Гособвинение запросило в суде в качестве наказания для бывшего главного пристава Пермского края Игоря Кожевникова 13 лет лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, обвиняемому грозит крупный штраф. «Гособвинитель Сергей Бусов попросил назначить бывшему начальнику УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову 13 лет колонии строгого режима со штрафом 50 млн рублей и запретом в течение семи лет занимать должности на госслужбе» — пишет портал Properm.ru. Сам Кожевников вину не признает. Экс-глава краевого УФССП обвиняется в получении взяток и обналичивании более 200 млн рублей. За это он просил от 2 до 5% от общей суммы обналиченных средств. Кожевников был арестован 24 июля 2019 года, он обвиняется в совершении 40 преступлений. После задержания он пытался покончить с собой. В июле 2022 года расследование уголовного дела было завершено, оно рассматривается в Пермском районном суде.