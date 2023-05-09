Тюменским погорельцам окажут бесплатную услугу

Тюменцам, чьи дома уничтожили природные пожары, бесплатно вывезут мусор

Тюменцам не придется платить за вывоз того, что осталось от их домов после пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Тюменской области мусор и остатки домов после природных пожаров вывезут бесплатно. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.

«Помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям региона, чьи дома и иные строения пострадали из-за природных пожаров, оказывается бесплатно. После того как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района», — говорится в сообщении властей.

Как отметили в правительстве, об остальных мерах поддержки погорельцы могут узнать по телефону горячей линии. Для этого нужно набрать короткий номер 122, а затем выбрать пункт меню под цифрой «2».