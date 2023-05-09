09 мая 2023

Тюменским погорельцам окажут бесплатную услугу

Тюменцам, чьи дома уничтожили природные пожары, бесплатно вывезут мусор
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Тюменцам не придется платить за вывоз того, что осталось от их домов после пожаров Фото:
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В Тюменской области мусор и остатки домов после природных пожаров вывезут бесплатно. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.

«Помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям региона, чьи дома и иные строения пострадали из-за природных пожаров, оказывается бесплатно. После того как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района», — говорится в сообщении властей.

Как отметили в правительстве, об остальных мерах поддержки погорельцы могут узнать по телефону горячей линии. Для этого нужно набрать короткий номер 122, а затем выбрать пункт меню под цифрой «2».

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В Тюменской области мусор и остатки домов после природных пожаров вывезут бесплатно. Об этом сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале. «Помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям региона, чьи дома и иные строения пострадали из-за природных пожаров, оказывается бесплатно. После того как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района», — говорится в сообщении властей. Как отметили в правительстве, об остальных мерах поддержки погорельцы могут узнать по телефону горячей линии. Для этого нужно набрать короткий номер 122, а затем выбрать пункт меню под цифрой «2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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