Новый директор Пермской оперы за год заработал миллионы рублей

Довлет Анзароков возглавил Пермскую оперу год назад Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Генеральный директор Пермского оперного театра Довлет Анзароков стал самым богатым среди руководителей учреждений, подведомственных министерству культуры края. Сведения о доходах опубликованы на сайте минкультуры Прикамья.

«Анзароков Довлет Чесикович, генеральный директор ГКБУК „Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и билета имени П.И. Чайковского“ — 15,4 млн рублей», — указано в сведениях о доходах и имуществе руководителей госучреждений. Также у Анзарокова есть три квартиры, две из которых — на праве общедолевой собственности, и автомобиль Nissan.

На втором месте по доходам — художественный руководитель пермского Театра-Театра Борис Мильграм. Его годовой доход составил 10,3 млн рублей. Мильграму принадлежит квартира, два земельных участка, два садовых дома и одно машино-место. В декларации он указал автомобиль «ВАЗ».

Директор музея современно искусства PERMM Наиля Аллахвердиева указала доход в размере 6,3 млн рублей. Годовой доход директора Пермской краевой филармонии Галины Кокоулиной составил 5,6 млн рублей. Она является собственником квартиры, двух жилых домов и двух участков земли.

Доход худрука и главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова составил 5,3 млн рублей. В собственности у Тверетинова имеется квартира (общая долевая) и автомобиль Nissan.