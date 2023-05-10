Курганские бизнесмены готовятся к спросу на модульные дома из-за пожаров

11 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Кургане на фоне пожаров ожидают спрос на модульные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидается повышение спроса на покупку модульных домов. Погорельцам это может быть выгодно, потому что их продают готовыми и быстро строят. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Ожидается, что люди после пожаров начнут проявлять интерес к модульным домам. Их можно уже сразу купить готовыми, да и под заказ их делают довольно быстро. А людям, которые потеряли свое жилье как раз нужна крыша над головой», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что в приобретении модульных домов могут быть заинтересованы те граждане, которые жили в небольших домиках в микрорайонах и СНТ. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожары уничтожили более 500 домов и около пяти тысяч строений. Инсайдеры сообщали, что на фоне пожаров ожидается дефицит стройматериалов. В частности, может грозить нехватка пиломатериала и металла. Также сообщалось, что курганские застройщики надеются, что погорельцы начнут покупать новостройки вместо вторичного жилья.

В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидается повышение спроса на покупку модульных домов. Погорельцам это может быть выгодно, потому что их продают готовыми и быстро строят. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Ожидается, что люди после пожаров начнут проявлять интерес к модульным домам. Их можно уже сразу купить готовыми, да и под заказ их делают довольно быстро. А людям, которые потеряли свое жилье как раз нужна крыша над головой», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что в приобретении модульных домов могут быть заинтересованы те граждане, которые жили в небольших домиках в микрорайонах и СНТ. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожары уничтожили более 500 домов и около пяти тысяч строений. Инсайдеры сообщали, что на фоне пожаров ожидается дефицит стройматериалов. В частности, может грозить нехватка пиломатериала и металла. Также сообщалось, что курганские застройщики надеются, что погорельцы начнут покупать новостройки вместо вторичного жилья.