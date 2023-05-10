10 мая 2023

Курганские бизнесмены готовятся к спросу на модульные дома из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глэмпинг – новый для Южного Урала формат сезонного экоотеля. Челябинская область, кемпинг, фридом, экоотель, гламурный кемпинг, отель на природе, домик для отдыха
В Кургане на фоне пожаров ожидают спрос на модульные дома Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидается повышение спроса на покупку модульных домов. Погорельцам это может быть выгодно, потому что их продают готовыми и быстро строят. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы.

«Ожидается, что люди после пожаров начнут проявлять интерес к модульным домам. Их можно уже сразу купить готовыми, да и под заказ их делают довольно быстро. А людям, которые потеряли свое жилье как раз нужна крыша над головой», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что в приобретении модульных домов могут быть заинтересованы те граждане, которые жили в небольших домиках в микрорайонах и СНТ.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожары уничтожили более 500 домов и около пяти тысяч строений. Инсайдеры сообщали, что на фоне пожаров ожидается дефицит стройматериалов. В частности, может грозить нехватка пиломатериала и металла. Также сообщалось, что курганские застройщики надеются, что погорельцы начнут покупать новостройки вместо вторичного жилья.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области из-за масштабных пожаров ожидается повышение спроса на покупку модульных домов. Погорельцам это может быть выгодно, потому что их продают готовыми и быстро строят. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Ожидается, что люди после пожаров начнут проявлять интерес к модульным домам. Их можно уже сразу купить готовыми, да и под заказ их делают довольно быстро. А людям, которые потеряли свое жилье как раз нужна крыша над головой», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что в приобретении модульных домов могут быть заинтересованы те граждане, которые жили в небольших домиках в микрорайонах и СНТ. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пожары уничтожили более 500 домов и около пяти тысяч строений. Инсайдеры сообщали, что на фоне пожаров ожидается дефицит стройматериалов. В частности, может грозить нехватка пиломатериала и металла. Также сообщалось, что курганские застройщики надеются, что погорельцы начнут покупать новостройки вместо вторичного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...