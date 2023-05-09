09 мая 2023

Застройщики ожидают, что погорельцы откажутся от «вторички» в пользу новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, ипотека, дом, жилье, заозерный, стройка, новостройка
Застройщики ждут, что погорельцы будут покупать новостройки Фото:
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Курганские застройщики ожидают, что пострадавшие в пожарах будут отказываться от покупки жилья на вторичном рынке в пользу новостроек. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.

«Семьи погибших в пожарах получат выплаты по миллиону рублей. Погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты и будет оказываться другая помощь. Сейчас застройщики ожидают, что часть из них захочет приобрести новостройки вместо „вторички“. Хотя в целом большого спроса на новостройки не прогнозируется», — рассказал инсайдер.

Другой источник отметил, что вероятность того, что погорельцы будут покупать новостройки небольшая. Это связано с тем, что далеко не все пострадавшие в пожарах получат большие выплаты. «Многим нужно будет сразу готовое жилье, на которое не нужно будет тратить дополнительно деньги на ремонт. Плюс у них много трат будет и на другие нужды», — сказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области масштабные пожары уничтожили более 500 домов и 4700 строений. Число погибших в огне составляет больше 20 человек, передает ТАСС. Также сообщалось, что погорельцам, которые потеряли членов семей выплатят по одному миллиону рублей.

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Курганские застройщики ожидают, что пострадавшие в пожарах будут отказываться от покупки жилья на вторичном рынке в пользу новостроек. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «Семьи погибших в пожарах получат выплаты по миллиону рублей. Погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты и будет оказываться другая помощь. Сейчас застройщики ожидают, что часть из них захочет приобрести новостройки вместо „вторички“. Хотя в целом большого спроса на новостройки не прогнозируется», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что вероятность того, что погорельцы будут покупать новостройки небольшая. Это связано с тем, что далеко не все пострадавшие в пожарах получат большие выплаты. «Многим нужно будет сразу готовое жилье, на которое не нужно будет тратить дополнительно деньги на ремонт. Плюс у них много трат будет и на другие нужды», — сказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области масштабные пожары уничтожили более 500 домов и 4700 строений. Число погибших в огне составляет больше 20 человек, передает ТАСС. Также сообщалось, что погорельцам, которые потеряли членов семей выплатят по одному миллиону рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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