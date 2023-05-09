Застройщики ожидают, что погорельцы откажутся от «вторички» в пользу новостроек

10 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Застройщики ждут, что погорельцы будут покупать новостройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганские застройщики ожидают, что пострадавшие в пожарах будут отказываться от покупки жилья на вторичном рынке в пользу новостроек. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «Семьи погибших в пожарах получат выплаты по миллиону рублей. Погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты и будет оказываться другая помощь. Сейчас застройщики ожидают, что часть из них захочет приобрести новостройки вместо „вторички“. Хотя в целом большого спроса на новостройки не прогнозируется», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что вероятность того, что погорельцы будут покупать новостройки небольшая. Это связано с тем, что далеко не все пострадавшие в пожарах получат большие выплаты. «Многим нужно будет сразу готовое жилье, на которое не нужно будет тратить дополнительно деньги на ремонт. Плюс у них много трат будет и на другие нужды», — сказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области масштабные пожары уничтожили более 500 домов и 4700 строений. Число погибших в огне составляет больше 20 человек, передает ТАСС. Также сообщалось, что погорельцам, которые потеряли членов семей выплатят по одному миллиону рублей.

Курганские застройщики ожидают, что пострадавшие в пожарах будут отказываться от покупки жилья на вторичном рынке в пользу новостроек. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «Семьи погибших в пожарах получат выплаты по миллиону рублей. Погорельцам будут выдавать жилищные сертификаты и будет оказываться другая помощь. Сейчас застройщики ожидают, что часть из них захочет приобрести новостройки вместо „вторички“. Хотя в целом большого спроса на новостройки не прогнозируется», — рассказал инсайдер. Другой источник отметил, что вероятность того, что погорельцы будут покупать новостройки небольшая. Это связано с тем, что далеко не все пострадавшие в пожарах получат большие выплаты. «Многим нужно будет сразу готовое жилье, на которое не нужно будет тратить дополнительно деньги на ремонт. Плюс у них много трат будет и на другие нужды», — сказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области масштабные пожары уничтожили более 500 домов и 4700 строений. Число погибших в огне составляет больше 20 человек, передает ТАСС. Также сообщалось, что погорельцам, которые потеряли членов семей выплатят по одному миллиону рублей.