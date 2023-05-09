Тюменский бизнес нашел способ платить меньше налогов и взносов

Предприниматели меняют формат бизнеса, чтобы снизить налог и избежать пенсионных взносов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские предприниматели планируют массовую трансформацию бизнеса из ИП в самозанятость, чтобы платить меньше налогов и избежать взносов в социальный фонд России. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU бизнесмен, который уже закрыл ИП и зарегистрировался как самозанятый.

«Все уже поняли преимущество, у самозанятых налог намного меньше. Если иметь дело с физлицами, им продавать свои товары и услуги, выходит 4% от прибыли, а от продажи услуг юрлицам — 6%. Когда я был ИП, там по схеме „доходы минус расходы“ могло и до 15% доходить, причем еще обязательно надо было платить пенсионный взнос в социальный фонд», — поделился с URA.RU источник.

По его словам, главное облегчение для бизнес-бюджета — отсутствие обязательных пенсионных платежей: их самозанятые платят добровольно. По информации источника URA.RU, в ближайшие месяцы сложная экономическая ситуация заставит сменить формат большинство предпринимателей. «Не сразу было понятно, как эта самозанятость работает, но сейчас уже механизм отточен и очень упрощает жизнь», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес ищет способы бороться со сложной экономической ситуацией. Одни прокладывают торговые пути на Восток, а вот другие вынуждены избавляться от убыточных предприятий.