Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира

Дефолт в США приведет к снижению мирового уровня ВВП, что увеличит уровень инфляции и безработицы по всему миру. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон, экономист Игорь Николаев.
«Кризис 2008—2009 годов покажется цветочками. Это падение мирового ВВП, падение крупнейших экономик, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфляции, безработицы и так далее. Это шок, высочайшая неопределенность, никто не инвестирует в такой момент. Все забирают деньги, стараются переждать, кто успел их забрать, соответственно, стресс для банковской системы. Это очень и очень неприятная ситуация», — сказал Игорь Николаев.
Экономист подчеркнул, что победителей среди других стран при дефолте в США не будет. «Таких стран не будет. Это как в 2008—2009 году. Затронуло практически всех. Мы не найдем такие страны. Это коснется всех. Естественно, в первую очередь США, но и не только. И крупнейшие экономики и не крупнейшие. Это будет стресс для всей мировой финансовой системы», — отметил он.
При этом, объяснил эксперт, в ближайшее время дефолт в США не наступит. «Только гипотетически можно об этом говорить, потому что вероятность не большая. Ситуация такая, что рано или поздно это должно закончиться, но когда это закончится с учетом того, что принимаются решения о повышении лимитов. Судя по состоянию экономики США, дефолт точно не в этот раз», — заключил Николаев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что дефолт разрушит экономику страны, если переговоры по повышению потолка провалятся. Американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг предположила, что Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта.
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