Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира

Экономист Николаев: дефолт в США поднимет инфляцию и безработицу во всем мире

11 мая 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

США грозит дефолт, если власти не поднимут потолок госдолга Фото: Анна Майорова © URA.RU Дефолт в США приведет к снижению мирового уровня ВВП, что увеличит уровень инфляции и безработицы по всему миру. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон, экономист Игорь Николаев. «Кризис 2008—2009 годов покажется цветочками. Это падение мирового ВВП, падение крупнейших экономик, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфляции, безработицы и так далее. Это шок, высочайшая неопределенность, никто не инвестирует в такой момент. Все забирают деньги, стараются переждать, кто успел их забрать, соответственно, стресс для банковской системы. Это очень и очень неприятная ситуация», — сказал Игорь Николаев. Экономист подчеркнул, что победителей среди других стран при дефолте в США не будет. «Таких стран не будет. Это как в 2008—2009 году. Затронуло практически всех. Мы не найдем такие страны. Это коснется всех. Естественно, в первую очередь США, но и не только. И крупнейшие экономики и не крупнейшие. Это будет стресс для всей мировой финансовой системы», — отметил он. При этом, объяснил эксперт, в ближайшее время дефолт в США не наступит. «Только гипотетически можно об этом говорить, потому что вероятность не большая. Ситуация такая, что рано или поздно это должно закончиться, но когда это закончится с учетом того, что принимаются решения о повышении лимитов. Судя по состоянию экономики США, дефолт точно не в этот раз», — заключил Николаев. Ранее президент США Джо Байден заявил, что дефолт разрушит экономику страны, если переговоры по повышению потолка провалятся. Американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг предположила, что Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дефолт в США приведет к снижению мирового уровня ВВП, что увеличит уровень инфляции и безработицы по всему миру. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон, экономист Игорь Николаев. «Кризис 2008—2009 годов покажется цветочками. Это падение мирового ВВП, падение крупнейших экономик, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфляции, безработицы и так далее. Это шок, высочайшая неопределенность, никто не инвестирует в такой момент. Все забирают деньги, стараются переждать, кто успел их забрать, соответственно, стресс для банковской системы. Это очень и очень неприятная ситуация», — сказал Игорь Николаев. Экономист подчеркнул, что победителей среди других стран при дефолте в США не будет. «Таких стран не будет. Это как в 2008—2009 году. Затронуло практически всех. Мы не найдем такие страны. Это коснется всех. Естественно, в первую очередь США, но и не только. И крупнейшие экономики и не крупнейшие. Это будет стресс для всей мировой финансовой системы», — отметил он. При этом, объяснил эксперт, в ближайшее время дефолт в США не наступит. «Только гипотетически можно об этом говорить, потому что вероятность не большая. Ситуация такая, что рано или поздно это должно закончиться, но когда это закончится с учетом того, что принимаются решения о повышении лимитов. Судя по состоянию экономики США, дефолт точно не в этот раз», — заключил Николаев. Ранее президент США Джо Байден заявил, что дефолт разрушит экономику страны, если переговоры по повышению потолка провалятся. Американский политический советник, директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг предположила, что Китай и Россия извлекут выгоду из объявления Соединенными Штатами дефолта.