Курганским погорельцам построят дома на месте сгоревшего поселка

В сгоревшем селе Юлдус заново отстроят дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политики Владимир Архипов сообщил, что погорельцам будут заново отстраивать дома в селе Юлдус Шадринского округа. На их строительство пострадавшим в пожарах выделят сертификаты и субсидии Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК). Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на встрече представителей правительства с местными жителями.

«Сегодня утром было проведено совещание с застройщиками. На нем присутствовало порядка десяти подрядчиков. Каждому поставлена задача встретится с погорельцами и все индивидуально обсудить. Уже подготовлены проекты типовых домов. Тем, кто прописан и имеет одно жилье получат на эти цели сертификаты по стандартам Минстроя. Дополнительно будет предусмотрена субсидия КИЖК в размере 700 тысяч рублей. Для ее получения необходимо подготовить соответствующие документы», — сказал Архипов.

Также замгубернатора региона отметил, что при покупке и строительстве домов по сертификатам Минстроя, общая площадь жилья должна быть не менее 55 квадратных метров. Для тех, кто хочет больше квадратуры и не хватает денежных средств от сертификата и субсидии КИЖК, придется брать ипотеку.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил к погорельцам из села Юлдус десант из своих заместителей и руководители департаментов. На встрече с жителями чиновники объяснили процесс распределения денежных средств пострадавшим. По данным на 10 мая, в курганских пожарах сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Число погибших более 20 человек. Почти половина жертв зафиксирована в селе Юлдус Шадринского округа.