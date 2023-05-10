Политолог Дмитриев назвал тренд 21 века в ведении военных действий

10 мая 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Из разных вооруженных кланов состояла сирийская армия, напомнил Игорь Дмитриев Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При проведении военных действий в мире сформировался новый тренд — объединение разных, зачастую конфликтующих структур и компаний с собственным руководством во имя одной цели. Это зародилось в Сирии, так происходит сейчас в Судане и на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев. «[В Сирии] конфликтуют не просто сунниты и шииты (две основные ветви ислама, — прим. URA.RU), там вооруженные силы состояли из частных армий, которые принадлежали или руководились разными группировками внутри сирийского правительства. Это стало общемировым трендом — война кланов за авторитет, за влияние идет и в Судане, где гражданская война идет якобы между руководством обороной и армейским спецназом. На самом деле это представители двух разных кланов», — объяснил Игорь Дмитриев. Востоковед подчеркнул, что в Сирии было несколько военных кланов. «Были те, которые были подотчетны [генералу] Махеру Асаду. Это брат президента [Сирии Башара Асада]. Были те, кто ориентировался на иранцев и подчинялся им. Они были в дружественных отношениях с Махером. Были те, кто состоял из этнорелигиозных меньшинств, предположим, друзов и бедуинов. Вся армия из этого состояла, за исключением нескольких наиболее серьезных корпусов, которые выполняли там постоянную работу по личному указанию сирийского генштаба», — добавил Дмитриев. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, принимавший участие в сирийской кампании, отметил, что сплачивал разные группировки в Сирии генерал Сергей Суровикин, командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии с марта по декабрь 2017 года. «Этот опыт именно Суровикин реализовал. При мне не было разнородных группировок. Когда уже появился [бригадный генерал сирийской армии] Сухель Сальман аль-Хасан и другие шейхи, которые имели свои вооруженные группировки — именно их сплачивал Суровикин», — заявил он. «У нас тоже сейчас [в СВО глава Чечни Разман] Кадыров — это один из центров силы, [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин формирует другой. Они этот тренд уже подхватывают», — продолжил мысль Дмитриев. Ранее Евгений Пригожин завил, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в зоне СВО (спецоперации на Украине). В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой объяснил, что такое назначение неслучайно: Суровикин на протяжении года взаимодействует с ЧВК «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При проведении военных действий в мире сформировался новый тренд — объединение разных, зачастую конфликтующих структур и компаний с собственным руководством во имя одной цели. Это зародилось в Сирии, так происходит сейчас в Судане и на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев. «[В Сирии] конфликтуют не просто сунниты и шииты (две основные ветви ислама, — прим. URA.RU), там вооруженные силы состояли из частных армий, которые принадлежали или руководились разными группировками внутри сирийского правительства. Это стало общемировым трендом — война кланов за авторитет, за влияние идет и в Судане, где гражданская война идет якобы между руководством обороной и армейским спецназом. На самом деле это представители двух разных кланов», — объяснил Игорь Дмитриев. Востоковед подчеркнул, что в Сирии было несколько военных кланов. «Были те, которые были подотчетны [генералу] Махеру Асаду. Это брат президента [Сирии Башара Асада]. Были те, кто ориентировался на иранцев и подчинялся им. Они были в дружественных отношениях с Махером. Были те, кто состоял из этнорелигиозных меньшинств, предположим, друзов и бедуинов. Вся армия из этого состояла, за исключением нескольких наиболее серьезных корпусов, которые выполняли там постоянную работу по личному указанию сирийского генштаба», — добавил Дмитриев. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, принимавший участие в сирийской кампании, отметил, что сплачивал разные группировки в Сирии генерал Сергей Суровикин, командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии с марта по декабрь 2017 года. «Этот опыт именно Суровикин реализовал. При мне не было разнородных группировок. Когда уже появился [бригадный генерал сирийской армии] Сухель Сальман аль-Хасан и другие шейхи, которые имели свои вооруженные группировки — именно их сплачивал Суровикин», — заявил он. «У нас тоже сейчас [в СВО глава Чечни Разман] Кадыров — это один из центров силы, [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин формирует другой. Они этот тренд уже подхватывают», — продолжил мысль Дмитриев. Ранее Евгений Пригожин завил, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в зоне СВО (спецоперации на Украине). В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой объяснил, что такое назначение неслучайно: Суровикин на протяжении года взаимодействует с ЧВК «Вагнер» при выполнении боевых задач в зоне СВО.