Военкор Коц: мобилизованных россиян задействуют в отражении контрнаступления ВСУ в Запорожье

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Российская армия создала несколько линий обороны в Запорожье Фото:

Российская армия создала несколько линий обороны в Запорожье, которые будут насыщены войсками, в том числе мобилизованными для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU отметил, что Запорожье одно из вероятных направлений для наступления украинских войск.

«Сегодня новость прошла, что из Сумской и Харьковской областей на юг через Днепропетровск на запорожское направление гонят войска непрерывным потоком. Напомню, что Запорожье — это одно из самых вероятных направлений для наступления ВСУ. Понятно, как они будут наступать: со стороны Орехово на Токмак и Пологи, а потом на Мелитополь и Бердянск, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать наш сухопутный мост в Крым. Там у нас на Запорожье созданы несколько линий обороны. Сейчас идет активное наполнение этих линий войсками, в том числе мобилизованными», — сказал Андрей Коц.

Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей.

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Российская армия создала несколько линий обороны в Запорожье, которые будут насыщены войсками, в том числе мобилизованными для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA.RU отметил, что Запорожье одно из вероятных направлений для наступления украинских войск. «Сегодня новость прошла, что из Сумской и Харьковской областей на юг через Днепропетровск на запорожское направление гонят войска непрерывным потоком. Напомню, что Запорожье — это одно из самых вероятных направлений для наступления ВСУ. Понятно, как они будут наступать: со стороны Орехово на Токмак и Пологи, а потом на Мелитополь и Бердянск, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать наш сухопутный мост в Крым. Там у нас на Запорожье созданы несколько линий обороны. Сейчас идет активное наполнение этих линий войсками, в том числе мобилизованными», — сказал Андрей Коц. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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