10 мая 2023

Депутат Лантратова предлагает создать свой мультфильм о Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Лантратова уверяет, что не просила запретить показ «Гриффинов» на российском телевидении Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает создать свой мультфильм с добрым сюжетом про Челябинскую область. По финансированию проекта переговоры уже ведутся, пишет Лантратова в своем telegram-канале.

«Закрывая тему „Гриффинов“ уточню, что не призывала ограничить показ серии и тем более запретить их. А выразила надежду, что на российском телевидении этот мультфильм не покажут», — отметила депутат.

Лантратова предлагает создать свой мультфильм о Челябинской области с добрым сюжетом. Именно его и стоит показать юному зрителю, уверена она. Депутат просит творческие коллективы и студии связаться с ней по электронной почте, и рассказать о конкретных предложениях по сюжету мультфильма. По финансированию проекта переговоры уже ведутся.

Активное обсуждение мультфильма «Гриффины» началось после выхода 19-й и 20-й серий 21-го сезона, где рассказывается про Челябинск. По сюжету, у говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. Челябинск в мультфильме показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костра.

Ранее Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде».

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает создать свой мультфильм с добрым сюжетом про Челябинскую область. По финансированию проекта переговоры уже ведутся, пишет Лантратова в своем telegram-канале. «Закрывая тему „Гриффинов“ уточню, что не призывала ограничить показ серии и тем более запретить их. А выразила надежду, что на российском телевидении этот мультфильм не покажут», — отметила депутат. Лантратова предлагает создать свой мультфильм о Челябинской области с добрым сюжетом. Именно его и стоит показать юному зрителю, уверена она. Депутат просит творческие коллективы и студии связаться с ней по электронной почте, и рассказать о конкретных предложениях по сюжету мультфильма. По финансированию проекта переговоры уже ведутся. Активное обсуждение мультфильма «Гриффины» началось после выхода 19-й и 20-й серий 21-го сезона, где рассказывается про Челябинск. По сюжету, у говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хакер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. Челябинск в мультфильме показан постапокалиптическим городом, где улицы заполнены бомжами, а люди греются от костра. Ранее Яна Лантратова призвала запретить мультсериал «Гриффины» из-за серии про Челябинск. По ее мнению, город в одном из эпизодов представлен в «оскорбительном виде».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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