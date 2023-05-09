В США раскрыли план Зеленского после завершения СВО

Политолог Харрис: Зеленский не откажется от захвата утраченных территорий
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Владимир Зеленский не откажется от платов вернуть Крым и другие территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Временное перемирие или завершение спецоперации не повлияют на планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса и Запорожья в состав государства. Такое мнение высказал американский политолог Питер Харрис.

«Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. […] Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал Питер Харрис в статье для портала 19FortyFive.com.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил изданию Yle, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт считает, что попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США.

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Временное перемирие или завершение спецоперации не повлияют на планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса и Запорожья в состав государства. Такое мнение высказал американский политолог Питер Харрис. «Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. […] Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал Питер Харрис в статье для портала 19FortyFive.com. Ранее Владимир Зеленский подтвердил изданию Yle, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт считает, что попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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