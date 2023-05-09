В США раскрыли план Зеленского после завершения СВО

Временное перемирие или завершение спецоперации не повлияют на планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса и Запорожья в состав государства. Такое мнение высказал американский политолог Питер Харрис.
«Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. […] Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал Питер Харрис в статье для портала
Ранее Владимир Зеленский подтвердил изданию Yle, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт считает, что попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США.
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