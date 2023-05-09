В США раскрыли план Зеленского после завершения СВО Политолог Харрис: Зеленский не откажется от захвата утраченных территорий 09 мая 2023 в 19:13 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский не откажется от платов вернуть Крым и другие территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Временное перемирие или завершение спецоперации не повлияют на планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса и Запорожья в состав государства. Такое мнение высказал американский политолог Питер Харрис. «Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. […] Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал Питер Харрис в статье для портала 19FortyFive.com . Ранее Владимир Зеленский подтвердил изданию Yle, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт считает, что попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США. Временное перемирие или завершение спецоперации не повлияют на планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма, Донбасса и Запорожья в состав государства. Такое мнение высказал американский политолог Питер Харрис. «Любое мирное соглашение неприемлемо для Украины, если оно не предусматривает возврат Крыма, Донбасса и других территорий. […] Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал Питер Харрис в статье для портала 19FortyFive.com. Ранее Владимир Зеленский подтвердил изданию Yle, что Украина планирует вернуть Крымский полуостров под свой контроль. Бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт считает, что попытка Зеленского захватить Крым приведет к войне РФ и США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям