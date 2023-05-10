Офис Зеленского запросил технику для удара по российским регионам

Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников. Такое заявление сделал руководитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
«Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю (российскую — ред. URA.RU) инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысяча, две тысячи, три тысячи дронов разных модификаций. Дрон — ключевой элемент конфликта», — заявил Подоляк в эфире телеканала «Рада», передают РИА Новости.
Он уточнил, что Украину интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Белгородская область «нас не интересует», заключил Подоляк.
Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности. Окончательное решение не принято. Финансовую помощь Украине оказывал Евросоюз. Она будет направлена на закупку ракет и 155-мм снарядов. Боеприпасы будут покупаться через Европейский фонд мира.
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