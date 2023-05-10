В Совфеде предложили расширить использование маткапитала

Сенатор Кутепов предложил тратить средства маткапитала на оплату спортивных секций

11 мая 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства маткапитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такую идею озвучил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала […] направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — сообщается в тексте законопроекта, передает ТАСС. Как отмечает Кутепов, реализация инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Кроме того, таким образом больше детей будут увлечены физкультурой, что сделает спорт доступнее. В марте комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.

В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такую идею озвучил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала […] направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — сообщается в тексте законопроекта, передает ТАСС. Как отмечает Кутепов, реализация инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Кроме того, таким образом больше детей будут увлечены физкультурой, что сделает спорт доступнее. В марте комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.