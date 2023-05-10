В Совфеде предложили расширить использование маткапитала

В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такую идею озвучил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала […] направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — сообщается в тексте законопроекта, передает ТАСС. Как отмечает Кутепов, реализация инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Кроме того, таким образом больше детей будут увлечены физкультурой, что сделает спорт доступнее.
В марте комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!