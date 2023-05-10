10 мая 2023

В Совфеде предложили расширить использование маткапитала

Сенатор Кутепов предложил тратить средства маткапитала на оплату спортивных секций
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Открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Екатеринбург, кутепов андрей
Андрей Кутепов предложил разрешить тратить средства маткапитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет Фото:

В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такую идею озвучил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала […] направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — сообщается в тексте законопроекта, передает ТАСС. Как отмечает Кутепов, реализация инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Кроме того, таким образом больше детей будут увлечены физкультурой, что сделает спорт доступнее.

В марте комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.

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В России предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет, а также на медицинское страхование ребенка до года. Такую идею озвучил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала […] направляются на получение физкультурно-оздоровительных услуг ребенком (детьми) в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», — сообщается в тексте законопроекта, передает ТАСС. Как отмечает Кутепов, реализация инициативы позволит родителям оплачивать спортивные секции и кружки ребенка с помощью материнского капитала. Кроме того, таким образом больше детей будут увлечены физкультурой, что сделает спорт доступнее. В марте комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.
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