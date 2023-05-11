FT: товары из ЕС на сумму более 1 млрд долларов исчезли во время транзита через Россию

Экспортируемые из Евросоюза товары на общую сумму более миллиарда рублей пропали во время транспортировки через Россию. Об этом сообщили журналисты.
«Экспорт товаров из ЕС на сумму более 1 миллиарда долларов, на которые распространяются санкции, исчез в пути к экономическим партнерам России», — пишут авторы статьи, опубликованной в
Журналисты назвали ситуацию «призрачной торговлей». Товары, среди которых запчасти для самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины, предназначены для экспорта в Казахстан, Кыргызстан и Армению. По подсчетам авторов, до пунктов назначения доставлена только половина из них.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят заблокировать экспорт товаров в третьи страны из-за санкций против России. Речь идет о товарах, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях.
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