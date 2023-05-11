FT: товары из ЕС на сумму более 1 млрд долларов исчезли во время транзита через Россию

Товары из ЕС на сумму более миллиарда долларов исчезли в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экспортируемые из Евросоюза товары на общую сумму более миллиарда рублей пропали во время транспортировки через Россию. Об этом сообщили журналисты.

«Экспорт товаров из ЕС на сумму более 1 миллиарда долларов, на которые распространяются санкции, исчез в пути к экономическим партнерам России», — пишут авторы статьи, опубликованной в Financial Times . Крис Кука, Федерика Кокко и Макс Седдон ссылаются на изученные открытые данные.

Журналисты назвали ситуацию «призрачной торговлей». Товары, среди которых запчасти для самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины, предназначены для экспорта в Казахстан, Кыргызстан и Армению. По подсчетам авторов, до пунктов назначения доставлена только половина из них.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят заблокировать экспорт товаров в третьи страны из-за санкций против России. Речь идет о товарах, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях.