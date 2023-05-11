RPT: санкции против России привели к неожиданному исходу в мире

Red Pilled TV: санкции вместо вреда России резко ускорили отказ от доллара в мире
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Экономические санкции против России привели страну к довоенным показателям ВВП Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономические санкции, введенные для сдерживания России, неожиданно ускорили отказ от доллара и привели к уничтожению экономики Украины. Такое заявление сделал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сказал журналист в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV.

Моррис также отметил, что за последний год доля доллара «снижалась в десять раз быстрее, чем за последние десятилетия». Он связывает это с тем, что мировая обстановка заставляет использовать другие валюты для торговли, что опасная угроза для США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план США и их сателлитов, направленный на изоляцию России, терпит полный провал. Он добавил, что 85% населения планеты отказываются жить по правилам, которые устанавливают западные страны.

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Экономические санкции, введенные для сдерживания России, неожиданно ускорили отказ от доллара и привели к уничтожению экономики Украины. Такое заявление сделал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис. «Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сказал журналист в видео, размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV. Моррис также отметил, что за последний год доля доллара «снижалась в десять раз быстрее, чем за последние десятилетия». Он связывает это с тем, что мировая обстановка заставляет использовать другие валюты для торговли, что опасная угроза для США. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план США и их сателлитов, направленный на изоляцию России, терпит полный провал. Он добавил, что 85% населения планеты отказываются жить по правилам, которые устанавливают западные страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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