Экономические санкции, введенные для сдерживания России, неожиданно ускорили отказ от доллара и привели к уничтожению экономики Украины. Такое заявление сделал американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис.
«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем, российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — сказал журналист в видео, размещенном на YouTube-канале
Моррис также отметил, что за последний год доля доллара «снижалась в десять раз быстрее, чем за последние десятилетия». Он связывает это с тем, что мировая обстановка заставляет использовать другие валюты для торговли, что опасная угроза для США.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что план США и их сателлитов, направленный на изоляцию России, терпит полный провал. Он добавил, что 85% населения планеты отказываются жить по правилам, которые устанавливают западные страны.
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