В Центробанке предложили ввести двойные штрафы для водителей

Банк России хочет ввести двойной штраф для автовладельцев. Согласно инициативе, водителю могут грозить сразу два административных взыскания, а именно за нарушение правил дорожного движения и за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.
«Если при фиксации нарушения правил дорожного движения автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие ОСАГО», — рассказал Илья Смирнов РИА Новости.
Смирнов уточнил, что нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам. По его словам, такая мера может привести к снижению обоих видов нарушений.
Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о самых распространенных штрафах, которые могут грозить дачникам. По ее словам, это отсутствие ОСАГО, а также неправильная перевозка людей или крупногабаритных грузов.
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