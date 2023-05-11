В Центробанке предложили ввести двойные штрафы для водителей

Директор департамента ЦБ Смирнов: водитель будет получать штраф за нарушение ПДД и отсутствие ОСАГО
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Повседневная жизнь. Пермь, камеры видеонаблюдения
Нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам Фото:

Банк России хочет ввести двойной штраф для автовладельцев. Согласно инициативе, водителю могут грозить сразу два административных взыскания, а именно за нарушение правил дорожного движения и за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

«Если при фиксации нарушения правил дорожного движения автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие ОСАГО», — рассказал Илья Смирнов РИА Новости.

Смирнов уточнил, что нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам. По его словам, такая мера может привести к снижению обоих видов нарушений.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о самых распространенных штрафах, которые могут грозить дачникам. По ее словам, это отсутствие ОСАГО, а также неправильная перевозка людей или крупногабаритных грузов.

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Банк России хочет ввести двойной штраф для автовладельцев. Согласно инициативе, водителю могут грозить сразу два административных взыскания, а именно за нарушение правил дорожного движения и за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов. «Если при фиксации нарушения правил дорожного движения автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие ОСАГО», — рассказал Илья Смирнов РИА Новости. Смирнов уточнил, что нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам. По его словам, такая мера может привести к снижению обоих видов нарушений. Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о самых распространенных штрафах, которые могут грозить дачникам. По ее словам, это отсутствие ОСАГО, а также неправильная перевозка людей или крупногабаритных грузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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