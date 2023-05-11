В Центробанке предложили ввести двойные штрафы для водителей

Директор департамента ЦБ Смирнов: водитель будет получать штраф за нарушение ПДД и отсутствие ОСАГО

Нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Банк России хочет ввести двойной штраф для автовладельцев. Согласно инициативе, водителю могут грозить сразу два административных взыскания, а именно за нарушение правил дорожного движения и за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

«Если при фиксации нарушения правил дорожного движения автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие ОСАГО», — рассказал Илья Смирнов РИА Новости.

Смирнов уточнил, что нарушителей будут отслеживать по дорожным камерам. По его словам, такая мера может привести к снижению обоих видов нарушений.

Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о самых распространенных штрафах, которые могут грозить дачникам. По ее словам, это отсутствие ОСАГО, а также неправильная перевозка людей или крупногабаритных грузов.