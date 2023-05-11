Рогов: Запад избавится от Зеленского после провала наступления ВСУ

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Запад «выбросит» Владимира Зеленского после провала контрнаступления ВСУ, сказал Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Украина провалит свое грядущее контрнаступление, Запад обвинит в этом украинского президента Владимира Зеленского, после чего «выбросит его за ненадобностью». Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — сказал Владимир Рогов РИА Новости.

Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление ВСУ. Позже глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву необходимо продемонстрировать успех в этой операции, так как в случае провала Запад начнет задумываться, стоит ли дальше поддерживать киевский режим, напоминает Life. Также, по словам военного эксперта Владислава Шурыгина, после неудачного наступления украинской стороне придется искать альтернативные варианты урегулирования конфликта, например, инициировать переговоры, пишет «Царьград».

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Если Украина провалит свое грядущее контрнаступление, Запад обвинит в этом украинского президента Владимира Зеленского, после чего «выбросит его за ненадобностью». Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всем его и выбросит за ненадобностью», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление ВСУ. Позже глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву необходимо продемонстрировать успех в этой операции, так как в случае провала Запад начнет задумываться, стоит ли дальше поддерживать киевский режим, напоминает Life. Также, по словам военного эксперта Владислава Шурыгина, после неудачного наступления украинской стороне придется искать альтернативные варианты урегулирования конфликта, например, инициировать переговоры, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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