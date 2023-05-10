Бывший судья из Тюмени хочет возглавить Арбитражный суд ЛНР

11 мая 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Эдуард ли работал в Арбитражном суде Тюменской области с 2009 по 2020 гг. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области Эдуард Ли хочет возглавить Арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР). Информация об этом указана на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Предварительная повестка внеочередного заседания ВККС РФ на 17 мая 2023 г. 13:00 — о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Луганской Народной Республики (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 5 апреля 2023 г. № 72). Заявления: Агевича Константина Владимировича, Ли Эдуарда Геннадиевича», — указано на официальном сайте ВККС РФ. Эдуард Ли был назначен на должность судьи Арбитражного суда Тюменской области в 2009 году. Четыре года спустя он пошел на повышение и стал заместителем председателя судебной инстанции. В 2020 году Ли покинул Тюменскую область и продолжил карьеру в Алтайском крае.

Бывший заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области Эдуард Ли хочет возглавить Арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР). Информация об этом указана на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Предварительная повестка внеочередного заседания ВККС РФ на 17 мая 2023 г. 13:00 — о рекомендации кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Луганской Народной Республики (по конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 5 апреля 2023 г. № 72). Заявления: Агевича Константина Владимировича, Ли Эдуарда Геннадиевича», — указано на официальном сайте ВККС РФ. Эдуард Ли был назначен на должность судьи Арбитражного суда Тюменской области в 2009 году. Четыре года спустя он пошел на повышение и стал заместителем председателя судебной инстанции. В 2020 году Ли покинул Тюменскую область и продолжил карьеру в Алтайском крае.