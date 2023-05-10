10 мая 2023
09 мая 2023

Жители Нового Уренгоя сравнили участок дороги с поверхностью Луны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Горожане пожаловались, что участок дороги похож на Луну (архивное фото) Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сравнили участок дороги, на котором образовались ямы, с поверхностью Луны. Как пишут горожане в соцсетях и telegram-чатах, это проблема существует не первый год.

«Доколе, это будет продолжаться? Дорога при повороте на „Магнит“ с Ямальской! Ямы, как на Луне! Не проехать, не пройти, сделайте дорогу уже наконец-то для людей!» — написал анонимно автор в группе «Аварийный Новый Уренгой».

Некоторые пользователи предложили залатать ямы представителям супермаркета, возле которого этот участок дороги. Другие попросили властей города придумать название к фото. «Можно подумать это первый год! Постоянно. Действительно, можно обязать владельцев магазинов содержать территорию и стоянки в надлежащем состоянии», — написала Людмила Шубина.

В городском департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса жителям объяснили, что дорожники проведут работы по выравниванию данного участка, когда наступят благоприятные погодные условия. «Капитальный ремонт Ямальской улицы планируем начать в следующем году», — уточнили там.

Ранее сообщилось, что новоуренгойцы теряют номерные знаки в образовавшейся луже. Горожане сравнили лужу с озером.

Ямы на участке дороге
Ямы на участке дороге
Фото:

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сравнили участок дороги, на котором образовались ямы, с поверхностью Луны. Как пишут горожане в соцсетях и telegram-чатах, это проблема существует не первый год. «Доколе, это будет продолжаться? Дорога при повороте на „Магнит“ с Ямальской! Ямы, как на Луне! Не проехать, не пройти, сделайте дорогу уже наконец-то для людей!» — написал анонимно автор в группе «Аварийный Новый Уренгой». Некоторые пользователи предложили залатать ямы представителям супермаркета, возле которого этот участок дороги. Другие попросили властей города придумать название к фото. «Можно подумать это первый год! Постоянно. Действительно, можно обязать владельцев магазинов содержать территорию и стоянки в надлежащем состоянии», — написала Людмила Шубина. В городском департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса жителям объяснили, что дорожники проведут работы по выравниванию данного участка, когда наступят благоприятные погодные условия. «Капитальный ремонт Ямальской улицы планируем начать в следующем году», — уточнили там. Ранее сообщилось, что новоуренгойцы теряют номерные знаки в образовавшейся луже. Горожане сравнили лужу с озером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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